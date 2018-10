İki anket firması son anket sonuçlarını açıkladı! AK Parti şaşırtacak

OPTİMAR Araştırma Başkanı Hilmi Taşdemir, Ağustos sonu, Eylül başında 1787 kişiyle yüz yüze yaptırdıkları araştırmayı açıkladı. Taşdemir, “yerelde partimin adayına oy veririm” diyenlerin oranının yüzde 49,5. olduğunu söyledi.

Andy-Ar araştırma ve anket şirketinin sahibi Faruk Acar ise yerel seçim öncesi elindeki önemli verileri Akşam'dan Pınar Işık'a açıkladı.

İşte OPTİMAR Araştırma Başkanı Hilmi Taşdemir'in elindeki son anket;

Yerelde partimin adayına oy veririm diyenler

Araştırmaya göre, “yerelde partimin adayına oy veririm” diyenlerin oranı yüzde 49,5. En beğendiğim adaya veririm, diyenler yüzde 40,6. Desteklediğim partinin adayına oy veririm diyenlerde dağılım AK Parti yüzde 61,5, CHP yüzde 56,5, MHP yüzde 44,8, HDP yüzde 32,6, İyi Parti yüzde 42,2, SP yüzde yüzde 19. Parti aidiyetleri, oy oranları yüksek olan AK Parti ve CHP’de yüksek, SP, İP ve MHP’de düşük.

İstanbul ankara riskli mi?

İstanbul’da önceki yerel seçimde CHP ile arada büyük fark olmamakla birlikte muhtemel ve uzun süreli ittifak yaptıkları HDP de dikkate alındığında belli ölçüde risk var gibi. Hala alabilecek durumda AK Parti ama aday önemli. Alamaz ise 16 Nisan ve 24 Haziran seçimlerindeki oyların geriye gitme algısı pekişir ve psikolojik etkisi itibariyle yükseliş trendi durmuş, yüzde 40’lara sıkışmış bir AK Parti algısı kalır. Hala AK Parti’nin en büyük şansı etkili muhalefet olmamasıdır.

Cumhur İttifakı’nda iki taraf da kazanır

Cumhur ittifakının başlangıcında ve halk oylamasında olduğu gibi ittifakın başlangıcı ile ilgili ilk eylem ve söz Bahçeli’den çıktı. Bahçeli vermeden almak mümkün olmayacağı için jest yapmıştır. Buradaki hesap iki tarafın da kazabileceği bir hesaptır. Tabanda zaten yapılacağı düşünülen bir ittifakı belli ölçüde şekillendirmek ve partisinin gücünü korumaktır.

Andy-Ar araştırma ve anket şirketinin sahibi Faruk Acar'ın açıkladığı sonuçlar;

“AK Parti’nin gerçek oyu yüzde 40 ve üzeridir”

Çok yüksek bir rakam. Kalan yüzde 15 de git gel yaşayan o günkü ruh haline göre pozisyon alan kazan kazan mantığı ile pragmatik düşünen seçmendir. AK Parti’nin gerçek oyu yüzde 40 ve üzeridir. Üzerinde onu yüzde 50 yapan o bahsettiğimiz pragmatik seçmendir. AK Parti’nin doğru hizmetler yaptığını ideolojiden angajmandan kimliklerinden bağımsız olarak doğru projeler yaptığını ve daha iyisini göremediği için AK Parti’de daha fazla kazanabileceğini ve ülkenin refah içerisinde bulunacağını düşündüğü için gelip AK Parti’de pozisyon alan seçmenlerdir.

"AK Parti şaşırtacak"

Dolayısıyla ittifak olsa da olmasa da AK Parti’nin avantaj ve dezavantajlarına baktığımızda AK Parti kurumsal ve büyük bir parti. Her yerde aday gösterecek. AK Parti tüm Türkiye’de teşkilatlanması en yüksek olan parti. Dolayısıyla her yerde iddiası var. AK Parti’nin aslında seçim sonuçlarına baktığınızda kaybedeceği yerler olarak bugün görmediğimiz bir durum var ama kaybedilme potansiyeli her zaman olan yerler de var. Ama kazanma potansiyeli olan ve bizi şaşırtabilecek bölgeler de var. AK Parti’nin yeni kazanacağı bölgeler var gibi görünüyor. İyi Parti’nin seçime girmesi dolayısıyla bölünen CHP oyları var MHP oylarında da değişiklik var. Bunlar da AK Parti lehine gelişiyor.

