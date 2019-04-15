Batman'da iki aile birbirine girdi! 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Çıkan tartışmada vurularak ağır yaralanan Bedriye Aktaş, Batman Bölge Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay, Kozluk ilçe merkezi Tepecik Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kozluk Devlet Hastanesine yaralı olarak kaldırılan Bedriye Aktaş (39) yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Pompalı tüfekle ağır yaralanan Aktaş, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bedriye Aktaş’ın ölüm haberini alan yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, Aktaş’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kavgada yaralanan Kıymet U. ve Reyhan A.'nın tedavileri sürerken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.