Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

İddiaya göre, Gölcük Mahallesi'nde 2 aile arasında tarla sulama meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Murat, Ahmet, Salih ve İmam Boğaakça yaralandı.

Sağlık ekiplerince Suruç ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan Murat, Ahmet ve Salih Boğaakça müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İmam Boğaakça'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, mahallede güvenlik önlemi aldı.