İKDP'den açıklama: İran ABD'ye mesaj gönderdi

İran-Kürdistan Demokrat Partisi (İKDP), Erbil'deki kampını hedef alan İran saldırısının ABD'ye mesaj niteliği taşıdığını belirtti.

Mustafa Mevlüdi liderliğindeki İKDP'nin Genel Sekreter Yardımcısı Aso Hasanzade, Erbil'de düzenlediği basın toplantısında, "İran bizi vurarak, ABD başta olmak üzere uluslararası topluma mesaj gönderdi." dedi.

Kampa yönelik saldırının geniş çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini belirten Hasanzade, "Karargahımıza yönelik saldırının, sadece bizimle İran arasındaki bir sorun olarak değerlendirilmemesi gerekir. Bu, daha geniş olarak ele alınmalı. Çünkü bölgenin istikrarını ilgilendiriyor." ifadelerini kullandı.