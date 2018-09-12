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İKDP'den açıklama: İran ABD'ye mesaj gönderdi

İran'ın Erbil'de düzenlediği saldırıyla ilgili İran-Kürdistan Demokrat Partisi'nden açıklama geldi. İKDP, saldırının ABD'ye bir mesaj taşıdığını bildirdi.

12 Eylül 2018 Çarşamba 19:26
İKDP'den açıklama: İran ABD'ye mesaj gönderdi

 İran-Kürdistan Demokrat Partisi (İKDP), Erbil'deki kampını hedef alan İran saldırısının ABD'ye mesaj niteliği taşıdığını belirtti.

Mustafa Mevlüdi liderliğindeki İKDP'nin Genel Sekreter Yardımcısı Aso Hasanzade, Erbil'de düzenlediği basın toplantısında, "İran bizi vurarak, ABD başta olmak üzere uluslararası topluma mesaj gönderdi." dedi.

Kampa yönelik saldırının geniş çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini belirten Hasanzade, "Karargahımıza yönelik saldırının, sadece bizimle İran arasındaki bir sorun olarak değerlendirilmemesi gerekir. Bu, daha geniş olarak ele alınmalı. Çünkü bölgenin istikrarını ilgilendiriyor." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 19:26
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