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IKBY'den Uzungöl'deki gerginliğe ilişkin açıklama

19 Temmuz 2019 Cuma 15:15
IKBY'den Uzungöl'deki gerginliğe ilişkin açıklama

İSTANBUL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Trabzon'da IKBY bayrağı açmalarının ardından çıkan gerginlik nedeniyle gözaltına alınan Irak vatandaşlarının serbest bırakılması için Türk makamlarla temasa geçildiğini duyurdu.

IKBY Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, yaptığı yazılı açıklamada, turistik amaçla Trabzon'a giden bazı vatandaşlarının IKBY bayrağıyla fotoğraf çektirmek istemesi üzerine "saldırı ve tacize maruz kaldığını" savunarak, turistlerin daha sonra gözaltına alındığını ifade etti.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin olaydan üzüntü duyduğunu aktaran Adil, gözaltına alınan vatandaşların en kısa zamanda serbest bırakılması için ilgili makamların Türkiye ile temasa geçtiğini dile getirdi.

Adil, açıklamasında ayrıca, IKBY bayrağının Irak'ta yasal bir bayrak olduğunu belirterek, "Bayrak daha önce IKBY heyetlerinin Türkiye ziyareti sırasında havalimanı ve diğer karşılama salonlarında kullanıldı." ifadesine yer verdi.

Olaya ilişkin dün Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Çaykara ilçesinin Uzungöl Mahallesi'ne Irak'tan 50 kişilik turist grubunun geldiği belirtilerek, şunlar kaydedilmişti:

"Çaykara ilçesi Uzungöl Mahallesi'nde saat 11.00 sularında Kuzey Irak'tan bölgemize gezi amacıyla gelen 50 kişilik Irak uyruklu gruptan 9 kişi, üzerinde 'Kürdistan' yazılı atkı ile fotoğraf çektirdikleri sırada yöre halkı tarafından kendilerine tepki gösterilerek kısa süreli arbede yaşanmıştır. Olaya kolluk kuvvetlerimiz tarafından müdahale edilerek, vatandaşlarımız sakinleştirilmiş ve durum kontrol altına alınmıştır. Olayla ilgili olarak Çaykara Cumhuriyet Başsavcılığınca 9 Irak uyruklu şahıs hakkında gözaltı işlemi yapılarak adli tahkikata başlanılmıştır."


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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 15:15
  1. IKBY
  2. Irak
  3. UZUNGÖL

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