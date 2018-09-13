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IKBY'den İran'ın 'iade' çağrısına cevap

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, Tahran yönetiminin kendilerine teslim edilmesini istediği İranlı muhalif Kürtler konusunda katıldığı bir programın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 1980'den bu yana Irak'ta olduğunu ve Birleşmiş Milletler tarafından "mülteci" kabul edildiklerini söyledi.

13 Eylül 2018 Perşembe 14:49
IKBY'den İran'ın 'iade' çağrısına cevap

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, Tahran yönetiminin kendilerine teslim edilmesini istediği İranlı muhalif Kürtlerin, 1980'den bu yana Irak'ta olduğunu ve Birleşmiş Milletler tarafından "mülteci" kabul edildiklerini söyledi.

Dizayi, Erbil'de katıldığı bir programın ardından gazetecilere, Tahran yönetiminin IKBY'de konuşlu İran muhalifi Kürt grupları üyelerinin kendilerine teslim edilmesi çağrısına ilişkin açıklama yaptı.

"MÜLTECİLERİN DE SAYGILI OLMASI GEREKİYOR"

IKBY'de ikamet eden İranlıların Baas Rejimi döneminde yerleştiklerini ve o dönem tüm Irak'ta bulunduklarını hatırlatan Dizayi, bu kişilerin teslim edilecek bir statüde olmadıklarını ifade etti.

Erbil yönetimindeki İranlı Kürtlerin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından "mülteci" olarak tanındıklarını belirten Dizayi, "Ancak mültecilerin de yasalara saygılı olması, IKBY topraklarını komşu ülkelerin güvenliğini ve istikrarını tehdit etmek için bir askeri üs olarak kullanmaması gerekiyor." dedi.

Dizayi, sorunların askeri yollarla değil makul çözümler üretilerek son bulacağına inandıklarını kaydetti.

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, önceki gün yaptığı açıklamada, "IKBY, İran karşıtı üstlere izin vermemelidir. Söz konusu kişiler suçludur. Onlardan geriye kalanları ya bize vermelidirler veya ülkelerinden ihraç etmelidirler." demişti.

İran güçlerinin Erbil'de faaliyet gösteren İran Kürdistan Demokrat Partisi'ne (İKDP) ait kampa cumartesi günü düzenlediği saldırıda, aralarında üst düzey isimlerin de olduğu 16 İKDP'li ölmüş, yaklaşık 40 kişi yaralanmıştı.

İRAN'A MUHALİF KÜRT GRUPLARIN SADDAM DÖNEMİNDE IRAK'A KONUŞLANMASI

İran tarafından "terörist" kabul edilerek ülke içinde faaliyette bulunmalarına izin verilmeyen İKDP ve İran Kürdistanı Devrimci ve Emekçi Partisi (Komele), 1979'daki İran devriminin ardından Tahran yönetimiyle kanlı bir mücadeleye girdi.

İran ile Irak arasında 1980'de patlak veren ve 8 yıl süren savaştan istifade eden iki parti, o dönem Saddam Hüseyin'in yanında yer alarak İran'a karşı aynı cephede savaştı.

Saddam'ın desteğini alan İKDP ve Komele, Irak'ın kuzey bölgeleri başta olmak üzere İran sınırı boyunca çeşitli kamplarda konuşlandı.

IKBY'nin 1991 yılında ABD'nin desteğiyle "de facto" şekilde özerk bölge konumuna gelmesinden sonra İKDP ve Komele, Erbil ve Süleymaniye kentlerinde kendileri için tahsis edilen ve bugün de kullandıkları kamplara geçti.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 14:49
  1. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi
  2. Birleşmiş Milletler
  3. İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri
  4. terörist
  5. İran Kürdistanı Devrimci ve Emekçi Partisi (Komele)
  6. Saddam Hüseyin
  7. Tahran yönetimi
  8. ABD

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