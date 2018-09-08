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IKBY'den İran'a sert cevap: Kabul edilemez

İran güçlerinin Erbil'de faaliyet gösteren İran-Kürdistan Demokrat Partisi'ne (İKDP) ait kampa düzenlediği saldırı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından kınandı.

08 Eylül 2018 Cumartesi 17:12
IKBY'den İran'a sert cevap: Kabul edilemez

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), İran güçlerinin Erbil'de faaliyet gösteren İran-Kürdistan Demokrat Partisi'ne (İKDP) ait kampa düzenlediği saldırıyı kınadı.

IKBY Başbakanlığı resmi internet sayfasından yayınlanan açıklamada, komşu ülkelerden IKBY topraklarına saldırı düzenlenmesinin "kabul edilemez" olduğu belirtildi.

Bu tür saldırıların IKBY'nin istikrarı ve güvenini hedef aldığına işaret edilen açıklamada, "Bu saldırıların tekrarlanmamasını ve IKBY'nin yasalarına saygı duyulmasını istiyoruz. IKBY, çekişmelerin sahası olmamalı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendi.

İran güçlerinin, öğle saatlerinde Erbil'in Koysancak ilçesinde İKDP'ye ait bir kampa düzenlediği saldırıda aralarında üst düzey isimlerin de olduğu 12 İKDP'li ölmüş, 30'dan fazla kişi yaralanmıştı.

Saldırının görüntülerini yayınlayan İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu'nun İKDP'nin merkezini 5 füze ile hedef aldığı duyurmuştu.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 17:12
  1. Ordu
  2. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IBKY)
  3. IKBY
  4. İran saldırısı
  5. kınama
  6. saldırıya sert tepki

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