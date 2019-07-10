IKBY'den İran'a "saldırıları durdurun" çağrısı

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), İran'ın Erbil'in dağlık sınır bölgelerini top atışlarıyla hedef almasına tepki göstererek "saldırıları durdurun" çağrısında bulundu. IKBY Meclisi tarafından bugün güvenoyu alan hükümetin yayınladığı yazılı açıklamada, IKBY'nin bölgede istikrar faktörü olduğu ve komşu ülkelerin sınırlarına saygı duyulması noktasında kendini ispatladığı ifade edildi. "İran'ın, sivilleri kaygılandıran saldırılarını durdurmasını istiyoruz." denilen açıklamada, "Erbil yönetimi, topraklarının komşu ülkelerin güvenliğinin hedef alınması veya saldırılması için kullanılmasını asla kabul etmiyor." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, topçu saldırıları sonucu aynı aileden 1 kişinin hayatını kaybetmesi ve 2 kişinin yaralanmasıyla, dün İran'ın Irak sınırındaki Piranşehir ilçesinde Devrim Muhafızları Ordusu aracına yapılan silahlı saldırıda 3 askerin hayatını kaybetmesi olayının endişe verici olduğu da belirtildi. İran güçleri, dün 3 askerinin sınıra yakın bir bölgede hayatını kaybetmesi üzerine bugün Erbil'in dağlık bölgelerini top atışlarıyla vurmuştu. Topçu birliklerinin saldırısı sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.



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