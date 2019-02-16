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IKBY İran'a petrol sevkiyatını durdurdu iddiası

Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin, İran'a tankerlerle ham petrol ihracatını durdurduğu öne sürüldü.

16 Şubat 2019 Cumartesi 10:20
IKBY İran'a petrol sevkiyatını durdurdu iddiası

Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY), İran'a tankerlerle ham petrol ihracatını durdurduğu iddia edildi. 

Iraq Oil Report'un haberine göre, IKBY hükümeti çıkardığı bir kararla İran'a tankerlerle her türlü işlenmiş ve ham petrol ihracatını askıya aldı. 

Uygulama dün başladı

Haberde, kararın dünden itibaren gümrük kapılarında uygulamaya başladığı, bundan sonra yüzlerce tankerle yapılan petrol akışının gerçekleşmeyeceği belirtildi. 

IKBY'deki Süleymaniye merkezli NRT TV de tankerlerin daha önce geçtiği Başmak Gümrük Kapısıyla ilgili yayınladığı haberde, kararın çıkmasıyla birlikte tankerlerin İran'a geçişine izin verilmediğini duyurdu.

Televizyona konuşan IKBY Sınır Gümrükler Müdürü Samal Abbdulrahman kararın dünden itibaren uygulamaya konulduğunu belirtti.

IKBY hükümetinden bu konuda henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar 

ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesi nedeniyle kademeli olarak geri getirilen İran yaptırımlarının ikinci ve son paketi 5 Kasım 2018'de uygulamaya geçmişti. 

Washington yönetimi, İran Ulusal Petrol Şirketi ve iştiraklerinin uluslararası faaliyetleri kısıtlayacak yaptırımlarla, büyük ölçüde petrol ihracatına dayanan ülke ekonomisinin can damarını kesmeyi hedefliyor. 

Bu çerçevede Trump, 3 Ocak'ta düzenlediği bir basın toplantısında, Kürtlerin sahip olduğu çok az petrolü İran'a satmalarından hoşnut olmadığını dile getirerek, "(Kürtlerin) İran'a petrol satmamalarını söyledik." demişti.

IKBY'deki petrol rezervi 

Irak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün geçen ay yayınladığı verilerine göre Suudi Arabistan'dan sonra günlük 4 milyon 712 bin varil petrol ihraç eden 2'nci üye konumunda. 

Irak Petrol Bakanı Samir Gadban,  IKBY'nin günlük 420 bin varil petrol ürettiğini açıklamıştı. 

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 10:20
  1. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
  2. İran
  3. petrol ihracatı

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