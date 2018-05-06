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IKBY'deki selde 4 kişi hayatını kaybetti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Duhok kentindeki dün gece meydana gelen şiddetli yağış sonucu oluşan selde 4 kişi hayatını  kaybetti.

06 Mayıs 2018 Pazar 16:35
IKBY'deki selde 4 kişi hayatını kaybetti

Duhok Sivil Savunma Dairesi Sözcüsü Rebivar Abdulaziz, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, dün gece etkili olan şiddetli yağışların meydana getirdiği  sel sularına kapılan 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin ise boğulmaktan  kurtarıldığını ifade etti.

Abdulaziz, yağıştan dolayı meydana gelen su taşkınlarında 50 evin  zarar gördüğünü ve boşaltıldığını, 30 aracın kullanılmaz hale geldiğini dile  getirdi.

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, yağışların meydana getirdiği  zararları yakından takip etmek için Duhok'a gidip, selden zarar gören aileleri  ziyaret etti.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 16:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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