IKBY'deki selde 4 kişi hayatını kaybetti

Duhok Sivil Savunma Dairesi Sözcüsü Rebivar Abdulaziz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün gece etkili olan şiddetli yağışların meydana getirdiği sel sularına kapılan 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin ise boğulmaktan kurtarıldığını ifade etti.

Abdulaziz, yağıştan dolayı meydana gelen su taşkınlarında 50 evin zarar gördüğünü ve boşaltıldığını, 30 aracın kullanılmaz hale geldiğini dile getirdi.

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, yağışların meydana getirdiği zararları yakından takip etmek için Duhok'a gidip, selden zarar gören aileleri ziyaret etti.