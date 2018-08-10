IKBY'deki 'seçim' iddialarına son nokta konuldu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) son günlerde erteleneceğine dair iddiaların ortaya atıldığı milletvekili seçimleri vaktinde yapılacak.

IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu Başkanı Hındırin Muhammed Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Seçimler için hazırlık yapan tek resmi kurumuz. Seçimlerin iptal edilmesi veya ertelenmesi için herhangi bir durum söz konusu değil. Kararlaştırıldığı gibi 30 Eylül'de yapılacaktır." dedi.

Seçmen kâğıdı alınması için komisyona başvuranların sayısının çok az olduğunu dile getiren Salih, "Şu ana kadar bölge sakinlerinin sadece yüzde 30'u seçmen kâğıdını bizden aldı. Herkesin son tarih olan 16 Ağustos'tan önce gelip seçmen kâğıtlarını almasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Seçimlerin erteleneceğine dair söylemler ilk olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk ile eski IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin 1 Ağustos'ta Erbil'in Salahaddin ilçesindeki konutunda birebir gerçekleştiği görüşmeden sonra gündeme gelmişti.

Ancak Barzani, ABD'nin seçimlerin iptal edilmesini istediğine dair ortaya atılan tüm iddiaları reddedip, bunun hiçbir doğruluk payının olmadığını söylemişti.

McGurk de Twitter hesabından Barzani'nin açıklamasının doğru olduğunu ve seçimlerin ertelenmesini talep etmediklerini ifade etmişti.

Bu gelişmelerin ardından IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ise geçen hafta gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgedeki tüm siyasi partilerin seçimlerin ertelenmesini istediğini ancak bunu dile getirecek cesaretlerinin olmadığını ifade etmişti.

Talabani'nin açıklaması üzerine "seçimlerin erteleneceği" iddiası güçlenmişti.

ABD'DEN SONRA BU SEFER "İRAN SEÇİMLERİN ERTELENMESİNİ İSTEDİ" İDDİASI

Kürdistan Sosyalist Demokrat Partisi lideri Heme Hacı Mahmud ise çarşamba günü katıldığı bir televizyon programında ABD'nin değil ancak İran'ın bölgedeki seçimlerin ertelenmesini talep eden taraf olduğunu iddia etmişti.

Mahmud, İranlı diplomatların kendisi dâhil IKBY'deki tüm siyasi partilerle görüşme gerçekleştirip, Bağdat'ta yeni koalisyon hükümeti kurulana kadar, Erbil'deki seçimlerin yapılmasına pek sıcak bakmadıkları görüşünü beyan ettiklerini ileri sürmüştü.

IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonunun verilerine göre, 29 siyasi parti ve koalisyonun kayıt yaptırdığı 30 Eylül'deki milletvekili seçimlerinde 3 milyon 88 bin seçmen oy kullanabilecek.