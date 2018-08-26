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IKBY'deki Kürt muhalefetlerden yeni ittifak

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki 4 Kürt muhalefet partisi düzenledikleri basın toplantısıyla yeni bir ittifak ilan ettiklerini duyurdu.

26 Ağustos 2018 Pazar 16:48
IKBY'deki Kürt muhalefetlerden yeni ittifak

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) 4 Kürt muhalefet partisi, bugün Süleymaniye kentinde bir araya gelerek yeni bir ittifak ilan etti.

''AMAÇ BAĞDAT İLE ERBİL ARASINDAKİ SORUNLARI ÇÖZMEK''

Irak’ta geçen Mayıs ayında yapılan genel seçimleri kazanan Değişim Hareketi (Goran), Demokrasi ve Adalet İttifakı, Kürdistan İslami Birliği, Kürdistan İslami Topluluk Partisi temsilcileri yaptıkları toplantıdan sonra basın toplantısı düzenledi. Partilerin Irak Temsilciler Meclisi’nde bir ittifak oluşturduğunu belirtilen basın toplantısında, parti temsilcileri Kürt halkının haklarını güvence altına alabilmek için ortak program çerçevesinde çalışacaklarını vurgulandı.

IKBY’deki seçimlerin galibi Mesut Barzani başkanlığındaki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin partisi Kürdistan Yurtseverler Birliği'nden (KYB) ayrı hareket etme kararı alan muhalif Kürt partileri yaptıkları ortak basın toplantısında “İlan edilen bu ittifak Bağdat ile Erbil arasındaki sorunları çözmek, Kürtlerin anayasal haklarını güvence altına almak ve tartışmalı bölgelerde durumu normalleştirmek gibi sorunlara çözüm bulmayı amaçlamaktadır” denildi.

ŞAİBE GEREKÇESİYLE SEÇİM SONUÇLARINI TANIMAMIŞLARDI

IKBY’deki Değişim Hareketi (Goran), Demokrasi ve Adalet İttifakı, Kürdistan İslami Birliği, Kürdistan İslami Topluluk Partisi şaibeli geçtiği gerekçesiyle seçim sonuçlarını tanımadıklarını açıklamıştı.

Irak genelinde yapılan milletvekili seçimlerinin ardından birçok siyasi parti seçimlere hile karıştığı gerekçesiyle itirazlarda bulunmuştu. Öte yandan, IKBY’de genel seçim sonuçlarına göre Kürdistan Demokrat Partisi 1. Kürdistan Yurtseverler Birliği 2. sırada yer almıştı. Seçimlerin galibi Kürdistan Demokrat Partisi, Bağdat’ta Kürtlerin aynı safta birlik ve beraberliğinin sağlanması için çağrılarda bulunmuştu.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 16:48
  1. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
  2. Süleymaniye
  3. Değişim Hareketi
  4. Demokrasi ve Adalet İttifakı
  5. Kürdistan İslami Birliği
  6. Kürdistan İslami Topluluk Partisi
  7. Irak Temsilciler Meclisi
  8. Mesut Barzani
  9. IKBY
  10. Kürdistan Demokrat Partisi
  11. Celal Talabani
  12. Kürdistan Yurtseverler Birliği
  13. Bağdat

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