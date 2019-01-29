0553 313 94 23

IKBY'deki Komel lideri Bapir'den PKK'ya tepki

Kürdistan İslami Toplum Partisi lideri Ali Bapir:"Şengal (Sincar) halkı kendimizi yönetebiliyoruz diyor. Peki PKK neden Suriye ve Kandil'den geliyor"

29 Ocak 2019 Salı 20:49
IKBY'deki Komel lideri Bapir'den PKK'ya tepki

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Kürdistan İslami Toplum Partisi (Komel) lideri Ali Bapir, terör örgütü PKK'nın Irak'taki varlığına tepki göstererek, örgütün Suriye ve Kandil'den gelerek Musul'un Sincar ilçesinde konuşlanmaması gerektiğini söyledi.

Bapir, sosyal medya üzerinden yayımladığı görüntülü mesajında, PKK'nın herhangi bir tarafa hesap vermeden Irak'ta varlık gösterdiğini ifade etti.

Örgütün kimseye sormadan ve hesap vermeden Musul'un Sincar ilçesinde bulunduğunun altını çizen Bapir, "Şengal (Sincar) halkı kendimizi yönetebiliyoruz diyor. Peki PKK neden Suriye ve Kandil'den geliyor. Ezidilerin Peşmerge gücü yok mu?" dedi.

Kandil'in IKBY'nin sınırları dahilinde olduğunu, burada faaliyet gösterecek tarafların yasalara uyup mevcut idareden izin alarak varlık göstermesi gerektiğini söyleyen Bapir, "Herhangi bir güç Kandil'e gidip kimseye hesap vermem diyebiliyor mu? PKK, hemen seni ilk noktada vurmaya başlar. Senin olmayanı da kendinmiş gibi kabul ediyorsun. Bu şekilde olmaz." diye konuştu.

- Terör örgütü PKK'nın Irak'taki varlığı

Terör örgütü PKK, 1980'li yılların başında Lübnan ve Suriye'deki askeri kamplarını bugün varlık göstermeye devam ettiği Irak-İran sınırındaki Kandil bölgesine taşımıştı.

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in Iraklı Kürt partilere yönelik saldırısını fırsat bilen PKK, sınır hattında meydana gelen boşluğu 1990'a kadar yayılımcı bir politikayla doldurdu.

IKBY'deki hakim iki parti; Kürdistan Demokrat Partisi ve Kürdistan Yurtseverler Partisi, 1990'lı yıllarda PKK ile silahlı mücadele ederek örgütü bölgelerinden atmak için girişimlerde bulundu.

Terör örgütü, Ağustos 2014'te de DEAŞ'ın Musul'un Sincar ilçesindeki Ezidilere saldırmasını bahane ederek bu bölgede de varlık göstermeye başladı.

Başta IKBY olmak üzere bölge halkının tüm itirazlarına rağmen PKK hem Sincar hem de Kandil'deki faaliyetlerine devam ediyor.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 20:49
  1. Kandil
  2. Kürdistan İslami Toplum Partisi lideri Ali Bapir
  3. PKK
  4. Sincar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Filistin'in Maduro'ya desteği Trump'ın temsilcisini rahatsız etti
    1. Filistin'in Maduro'ya desteği Trump'ın..
    2. Gaziantep'te kayıp çiftçinin cesedi..
    3. IKBY'deki Komel lideri Bapir'den..
    4. Nijer'de Boko Haram saldırısı: 4 ölü
    5. İsrail Gazze sahilinde 14 Filistinliyi..
    6. 'Profesör Ortega' gözaltına alındı
    7. Sinemacılar Cumhurbaşkanı Erdoğan ile..
    8. ABD Savunma Bakanı Vekili Shanahan'dan..
    9. Aracını ters park eden kadın avukat..
    10. ''Türk köylerin isimleri..
    11. Avrupa borsaları yükselişle kapandı
    12. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger,..
    13. Altı Arap Dışişleri Bakanı Amman'da..
    14. Aday gösterilmeyen belediye başkanı..
    15. En acı an! Tabutun başından ayrılmadı
    16. Suriye sınırına sevk edilen komandolar..
    17. Rus basını: Türk İHA'ları üzerimizde..
    18. Yalçın Menteş yoğun bakımda! | Yalçın..
    19. Kırgızistan Genelkurmay Başkanlığından..
    20. Duvardaki deliğe sıkışan yaralı kediyi..
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    CHP'de bir dönem sona erdi! Adaylık başvurusu reddedildi
    CHP'de bir dönem sona erdi! Adaylık başvurusu reddedildi
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    Sözde peygambere kötü haber! Hepsi kapatıldı
    Sözde peygambere kötü haber! Hepsi kapatıldı

    Günün Karikatürü

    30 Ocak 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'