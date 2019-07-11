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IKBY'de yeni Meclis Başkanı seçildi

- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde Meclis Başkanlığına KYB'nin kadın adayı Revaz Faik seçildi

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:56
IKBY'de yeni Meclis Başkanı seçildi

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Vala Ferid'in dün Bölge Bakanı olarak seçilmesinin ardından boşalan Meclis Başkanlığı görevine oy çokluğuyla Revaz Faik seçildi.

Mecliste 106 vekilin hazır bulunduğu oturumda iki adayın yarıştığı oylama sonucu, Süleymaniye merkezli Kürdistan Yurtseverler Birliğinin (KYB) kadın adayı Revaz Faik 72 oy alarak Meclis Başkanı seçildi.

Ayrıca dün 4 milletvekilinin bakan olarak kabineye girmesiyle onların yerine 4 yeni milletvekili yemin ederek göreve başladı.

Bölge Bakanı olarak göreve başlayan Aydın Maruf'un yerine Irak Türkmen Cephesi'nden İmdat Bilal, Bölge Bakanı Vala Ferid yerine Lence İbrahim, Tarım ve Su Kaynakları Bakanı Begerd Talabani yerine Şirin Yunus, Enfal ve Şehitler Bakanı Abdullah Mahmud yerine de Bapir Kamela milletvekili oldu.

IKBY meclisi, dün oy çokluğuyla Mesrur Barzani'yi Başbakan olarak seçmiş, hükümet kabinesine güvenoyu vermişti.

IKBY'de 30 Eylül 2018'de yapılan milletvekili seçimlerinde, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 45, KYB 21, Goran (Değişim) Hareketi 12, Yeni Nesil Hareketi 8, İslami Toplum Partisi 7, Islah'a Doğru Koalisyonu 5, Modern ve Özgürlük Listeleri de birer milletvekili çıkarmıştı. Kota sistemine tabi olan Türkmenler 5, Hristiyanlar da 6 milletvekilini meclise göndermişti.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 12:56
  1. IKBY
  2. Meclis Başkanı

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