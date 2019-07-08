0553 313 94 23

IKBY'de yeni kabine meclisin güvenoyuna sunulacak

08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:51
IKBY'de yeni kabine meclisin güvenoyuna sunulacak

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) hükümeti kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani, 10 Temmuz Çarşamba günü kabineyi meclisin güvenoyuna sunacak.

IKBY Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, çarşamba günü düzenlenecek olağan oturumda, hükümet için güven oylaması yapılacak. Hükümetin güvenoyu alması halinde başbakan ve bakanlar yemin ederek görevlerine başlayacak.

Çarşamba günü yapılacak oturumda ayrıca, Mesrur Barzani yeni hükümetin programını da açıklayacak.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, 12 Haziran'da hükümeti kurma görevini Mesrur Barzani'ye vermişti.

Kurulacak koalisyon hükümetinde Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) yanı sıra Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Goran (Değişim) Hareketi ile Türkmen ve Hristiyanlar yer alırken, Yeni Nesil Hareketi, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) ile İslami Toplum Partisi (Komel) muhalefette kalacaklarını açıklamıştı.

IKBY'de 30 Eylül 2018'de yapılan milletvekili seçimlerinde KDP 45, KYB 21, Goran 12, Yeni Nesil Hareketi 8, Komel 7, Yekgirtu 5, Modern ve Özgür Listesi 2, kota sistemine tâbi Türkmenler 5, Hristiyanlar da 6 milletvekilini meclise göndermişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:51
  1. güvenoyu
  2. hükümet kabinesi
  3. IKBY

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBMM Başkanlığı'na sunuldu! AK Parti'den yeni ekonomik düzenleme teklifi
    1. TBMM Başkanlığı'na sunuldu! AK..
    2. Tanca Akdeniz 2 Limanı Afrika'nın yeni..
    3. Mısır'daki akaryakıt zammı sosyal..
    4. İntihar eden polis memuru toprağa..
    5. Sanayi devinden Kocaeli’de eğitim ve..
    6. GÜNCELLEME 2 - Pendik'te araca saldırı..
    7. Anadolu Efes, Alec Peters'i kadrosuna..
    8. AK Parti varlık barışını altı ay daha..
    9. Sınır birliklerine komando sevkiyatı
    10. THY’den şehit Eren Bülbül’ün kabrine..
    11. Sıla'ya 5 kuruş ödenmeyecek!..
    12. Aydemir’den Erzurum’u Beyatlıca tarif
    13. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    14. Kuveyt Türk'ten evlilik hazırlığı..
    15. İzmit’te 13,3 milyon metreküp su..
    16. Karaköprü’de semt pazarı hizmete..
    17. Yeni partinin çatısını Beşir Atalay..
    18. Büyükşehir Manavgat’ta dağları kırıp..
    19. Çöpçüler sabah mesaisinde bu halde..
    20. Malatya 'Bakanlık' istiyor
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Ali Babacan'dan İYİ Parti hamlesi! O isme teklif götürdü
    Ali Babacan'dan İYİ Parti hamlesi! O isme teklif götürdü
    CHP’de işler karıştı! Şimdiden İmamoğlu’na göre hareket edenler, Kılıçdaroğlu’nu rahatsız etti... “Tetikte bekliyor”
    CHP’de işler karıştı! Şimdiden İmamoğlu’na göre hareket edenler, Kılıçdaroğlu’nu rahatsız etti... “Tetikte bekliyor”