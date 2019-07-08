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IKBY'de yeni hükümette görev alacak bakanların isimleri belli oldu

08 Temmuz 2019 Pazartesi 18:43
IKBY'de yeni hükümette görev alacak bakanların isimleri belli oldu

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) hükümeti kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani, kabinede görev alacak bakan listesini kamuoyuyla paylaştı.

10 Temmuz Çarşamba günü mecliste düzenlenecek olağan oturumda, güvenoyu almak üzere sunulacak Başbakan ve yardımcısının yanı sıra 22 kişiden oluşan kabine listesi Barzani'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamada, "9. hükümet kabinesinde 19 bakanlık ile 3 bölge bakanı var. Kabinede yalnızca Doğal Kaynaklar Bakanı adayı yer almadı. Bu da kısa vadede telafi edilecek." ifadeleri yer aldı.

- KDP'nin kabinedeki payı

Listeye göre eski IKBY Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) hükümet kabinesinde Başbakan ve 9 bakanlık ile yer alacak.

KDP'den kabinede yer alacak isimler ise şu şekilde:

Başbakan Mesrur Barzani, Reber Ahmed Halil İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı Fırset Sofi, Sağlık Bakanı Saman Hüseyin Muhammed, Eğitim Bakanı Alan Hama Said Salih, Turizm ve Şehircilik Bakanı Sasan Osman Avni, Diyanet İşleri Bakanı Pıştivan Sadık, Elektrik Bakanı Kemal Muhammed Salih ile Bölge Bakanı Vala Ferid.

- KYB'nin kabinedeki yeri

Bölgedeki ikinci parti konumundaki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) de başbakan yardımcılığının yanı sıra kabinede 6 bakanlıkla temsil edilecek.

KYB'nin hükümetteki görev dağılımı ise şu şekilde belirlendi:

Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail, Tarım ve Su Kaynakları Bakanı Begerd Talabani, Planlama Bakanı Dara Reşid Mahmud, Yüksek Öğrenim Bakanı Aram Muhammed Kadir, Gençlik ve Kültür Bakanı Muhammed Said Ali ile Bölge Bakanı Halid Selam Said.

- Goran Hareketi'nin kabinedeki görev dağılımı

Goran (Değişim) Hareketi ise kabinede 4 bakanlıkla yer alacak. Goran Hareketi'nin kabinede görev yapacak isimleri şu şekilde:

Maliye ve Ekonomi Bakanı Avat Şeyh Cenab, İmar Bakanı Dana Abdülkerim, Ticaret ve Sanayi Bakanı Kemal Müslim ile Çalışma ve Sosyal İşleri BakanıKuvestan Muhammed.

- Türkmenler bir bakanlıkla temsil edilecek

Türkmenler de kabinede bir bakanlıkla temsil edilecek. Irak Türkmen Cephesi Milletvekili Aydın Maruf Bölge Bakanı görevini yürütecek.

Kabinede Hristiyanlara da bir bakanlık verildi. Buna göre Ano Cevher İletişim ve Ulaştırma Bakanı olarak görev yapacak. Seçimlerde 2 milletvekili çıkaran Modern ve Özgür listesinden Abdullah Mahmud da Enfal ve Şehitler Bakanı olarak kabinede yer alacak.

IKBY Meclisinden bugün yapılan yazılı açıklamada, çarşamba günü düzenlenecek olağan oturumda, hükümet için güven oylaması yapılacağı belirtilmişti. Hükümetin güvenoyu alması halinde başbakan ve bakanların yemin ederek görevlerine başlayacağı kaydedilmişti.

IKBY'de 30 Eylül 2018'de yapılan milletvekili seçimlerinde KDP 45, KYB 21, Goran 12, Yeni Nesil Hareketi 8, Komel 7, Yekgirtu 5, Modern ve Özgür Listesi 2, kota sistemine tâbi Türkmenler 5, Hristiyanlar da 6 milletvekilini meclise göndermişti.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 18:43
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