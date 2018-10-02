IKBY'de 'seçimlere hile karıştırıldı' söylentisi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) bazı muhalefet partileri, 30 Eylül'de yapılan milletvekili seçimlerine hile karıştırıldığını öner sürerken Yeni Nesil Hareketi, seçim sonuçlarını tanımayacağını ve meclisi boykot edeceğini açıkladı.

Muhalefetin başını çektiği Goran (Değişim) Hareketi, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) ve Yeni Nesil Hareketi, pazar günü yapılan milletvekili seçimlerinde usulsüzlük yapıldığını iddia etti.

Goran Hareketi Dış İlişkiler Sorumlusu Şoreş Hacı, katıldığı yerel bir televizyon kanalında, sahte oyların iptal edilmesi için kısa süre bekleyeceklerini, aksi takdirde seçimi ve sonuçlarını tamamen boykot edeceklerini belirtti.

"Yaklaşık 200 bin sahte oyun kullanıldığını" iddia eden Şoreş, kullanılan sahte oy belgeleriyle şikayette bulunduklarını söyledi.

Kürdistan İslami Birlik Partisi'nden (Yekgirtu) yapılan yazılı açıklamada da, oy oranlarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "İktidar ortakları (KDP ve KYB) seçimde usulsüzlük yaptı ve kendi çıkarları için katılım oranlarını artırıldı." ifadelerine yer verildi.

Meclis oturumlarını boykot çağrısı

Öte yandan Yeni Nesil Hareketi Başkanı Şasivar Abdulvahid, düzenlediği basın toplantısında, oy verme ve kayıt işlemlerinde usulsüzlük yapıldığını belirterek, bu dönemde meclis oturumlarına katılmayacaklarını söyledi.

Abdulvahid açıklamasında, "Yeni bir döneme giriyoruz. Sokakta halkla beraber olup gösteri düzenleyeceğiz. İktidar dışındaki taraflara haraketimiz ile birlikte meclis oturumlarını boykot etmeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Hareketin Irak Meclisi Grup Başkanı Rabun Maruf da Bağdat'ta meclis binasında düzenlediği basın toplantısında, KDP ve KYB'nin IKBY parlamento seçimlerine hile karıştırdıklarını iddia ederek, "Bunun için söz konusu seçim sonuçlarını tanımıyoruz. Seçilen milletvekillerimiz de meclisi boykot edecek." dedi.

Maruf, Irak Cumhurbaşkanı seçiminde de KDP ve KYB Cumhurbaşkanı adaylarını desteklemeyeceklerini de ifade etti.

Yeni Nesil Hareketi, Irak Meclisi'nde 4 milletvekiliyle temsil ediliyor.

Yaklaşık 5 milyon nüfuslu IKBY'de 3 milyonu aşkın kayıtlı seçmen 30 Eylül Pazar günü genel seçimler için sandık başına gitmiş, 29 parti ve koalisyon, 111 sandalyeli meclis için yarışmıştı.