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IKBY'de seçime katılım oranı açıklandı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yapılan milletvekili seçimlerine katılım oranının yüzde 57,23 olarak gerçekleştiği açıklandı.

30 Eylül 2018 Pazar 23:29
IKBY'de seçime katılım oranı açıklandı

IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu Sözcüsü Şirvan Zirar, düzenlediği basın toplantısında, bölgesel seçime katılım oranının yüzde 57,23 olduğunu ifade etti.

Zirar, katılım oranını Erbil'de yüzde 58,58, Süleymaniye'de yüzde 53,01, Duhok'ta yüzde 61,87, Halepçe'de ise yüzde 60,90 olarak kaydetti.

Nihai olmayan sonuçların 72 saat içerisinde açıklanması bekleniyor.

 

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 23:29
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