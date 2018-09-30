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IKBY'de seçim sonuçlarına hile karıştı!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde, seçimlerde hile yapıldığının iddia eden 4 parti, seçim sonuçlarını tanımadığını duyurdu.

30 Eylül 2018 Pazar 19:23
IKBY'de seçim sonuçlarına hile karıştı!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 4 parti, Erbil kentine bağlı Koysancak ilçesinde seçimlere hile karıştığı iddiasıyla ilçedeki sonuçları tanımadığını duyurdu.

Barzani'nin liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Goran (Değişim) Hareketi, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) ile Kürdistan Toplum Partisi (Komel) Koysancak'taki tüm sandık sonuçlarını reddettiklerini açıkladı.

KDP resmi internet sayfasında yer alan ve 4 partiden temsilcilerin katılımıyla düzenlenen basın açıklamasında, Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) ilçede seçime hile karıştırdığını iddia ederek Koysancak'taki seçim sonuçlarını boykot ettikleri ve kabul etmedikleri belirtildi.

Açıklamada, partilerin sonuçlara itiraz edeceği ifade edildi.

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 19:23
  1. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IBKY)
  2. Seçim sonuçları
  3. seçimlere hile karıştı

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