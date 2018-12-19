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IKBY'de "KYB'siz hükümet başarısız olur" uyarısı

Süleymaniye merkezli Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin Başkanlık Konseyi Üyesi Ferit Esesert, partisinin muhalefette kalması durumunda IKBY'de kurulacak yeni hükümetin bölgede tam hakimiyet sağlayamayacağını söyledi

19 Aralık 2018 Çarşamba 13:58
IKBY'de "KYB'siz hükümet başarısız olur" uyarısı

ERBİL (AA) - Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) muhalefet cephesine geçmeleri halinde yeni hükümetin bölgede tam hakimiyet kuramayacağı uyarısında bulundu.

Amerika'nın Sesi Radyosu'nun Kürtçe Servisine konuşan Süleymaniye merkezli KYB'nin Başkanlık Konseyi Üyesi Ferit Esesert, ilk tercihlerinin IKBY'de kurulacak yeni hükümette yer almak olduğunu ancak bunun gerçek bir ortaklık temeli üzerinde sağlanması gerektiğini söyledi.

Seçimlerin galibi Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) kendilerine bu şekilde yaklaşmaması halinde ikinci seçeneklerinin muhalefet cephesine geçmek olduğunu belirten Esesert, böyle bir durumda KYB'siz hükümetin tüm bölge üzerinde tam hakimiyet sağlayamayacağını ve başarısız olacağını savundu.

Esesert, "Eğer partimiz hükümet dışı kalır ve muhalefet cephesine geçerse, IKBY'de farklı bir durum ile eksik bir hükümet kurulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

KDP'nin KYB'ye karşı sergilediği davranıştan vazgeçmemesi halinde bölgenin durumunun belirsizliğini koruyacağını ifade eden Esesert, IKBY'de hükümetin kurulmasının da gecikebileceğini dile getirdi.

Esesert, IKBY başkanlık ve başbakanlığın KDP'ye verilmesine rıza gösterdiklerini ancak hükümetin karar mekanizmasında yer almaları gerektiğini kaydetti.

Kürdistan Yurtseverler Birliği, bir siyasi parti olmanın ötesinde IKBY'nin nüfus oranına göre en büyük vilayeti Süleymaniye'de ekonomik, askeri ve istihbarat gibi önemli kartları elinde bulunduran taraf konumunda bulunuyor.

- IKBY'deki seçimler ve KDP-KYB çekişmesi

Irak'ın kuzeyindeki Erbil, Duhok ve Süleymaniye vilayetlerinde 30 Eylül'de yapılan milletvekili seçimlerinde KDP 45 milletvekili çıkararak 1'inci parti konumunu korumuş, 21 milletvekilliği kazanan KYB 2'nci parti olmuştu.

Goran (Değişim) Hareketi 12, Yeni Nesil Hareketi 8, İslami Toplum Partisi (Komel) 7, Kürdistan İslami Birlik partisi 5 milletvekili çıkarmıştı.

KDP, önceki hükümetlerde "stratejik ortak" kabul ettiği KYB ile hükümeti birlikte kuruyor, bakanlıklar ve diğer idari makamları kendi aralarında paylaşıyordu. Ancak iki parti arasında son birkaç yıldır meydana gelen çekişmeler ve sorunlar nedeniyle eski ortaklık sona ermiş durumda.

KDP Genel Başkanı Mesut Barzani, geçen hafta Duhok'ta katıldığı bir programda, IKBY'de artık "yarı-yarıya ortaklık" teriminin kalmadığını, tarafların aldıkları oy oranına göre hükümette yer alacağını söylemişti.




Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 13:58
  1. Erbil
  2. Irak
  3. KYB

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