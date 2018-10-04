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IKBY’de kesin olmayan seçim sonuçları belli oldu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde pazar günü yapılan  milletvekili seçimlerinde Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi 595 bin 592 oyla sandıktan birinci parti olarak çıktı.

04 Ekim 2018 Perşembe 22:36
IKBY’de kesin olmayan seçim sonuçları belli oldu

IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu Sözcüsü Şirvan  Zirar, Erbil'de düzenlediği basın toplantısında, kesin olmayan seçim sonuçlarının  yüzde 85’ini açıkladı.

Halkın seçime katılım oranının yüzde 57 olduğunu aktaran Zirar, söz  konusu sonuçlara göre, KDP'nin 595 bin 592 oyla seçimin galibi olduğunu duyurdu.

Zirar, eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin partisi Kürdistan  Yurtseverler Birliği (KBY) de 2013 seçimlerinde üçüncü parti konumundayken, bu  seçimde 278 bin 575 oy alarak ikinci sıraya yerleştiğini belirtti.

Muhalefetin başını çektiği Goran (Değişim) Hareketi'nin 164 bin 336 oy  olarak üçüncü, Yeni Nesil Hareketi'nin 113 bin 297 oyla dördüncü sıraya  yükseldiğini açıklayan Zirar, Kürdistan Toplum Partisi'nin (Komel)  94 bin 992  oy, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) ile Kürdistan İslami Hareket  Partisi’nin (Bizutnava) kurduğu "İslaha Doğru" ittifakın ise 69 bin 477 oy  aldığını ifade etti. Zirar, Irak Türkmen Cephesi (ITC) de aldığı bin 132 oyla bir  milletvekili kazanmayı garantilediğini kaydetti.

Yaklaşık 5 milyon nüfuslu IKBY'de 3 milyonu aşkın kayıtlı seçmen 30  Eylül Pazar günü genel seçimler için sandık başına gitmiş,  29 parti ve  koalisyon, 111 sandalyeli meclis için yarışmıştı.

 

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 22:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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