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IKBY'de KDP ile KYB arasında siyasi anlaşma imzalandı

04 Mart 2019 Pazartesi 20:42
IKBY'de KDP ile KYB arasında siyasi anlaşma imzalandı

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bir süredir anlaşmazlık yaşanan Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), hükümetin kurulması, Kerkük meselesi ve Bağdat ile ilişkiler konusunda iş birliği için anlaştı.

Erbil kentinde iki parti arasında yapılan toplantının ardından IKBY Başbakanı ve KDP Başkan Yardımcısı Neçirvan Barzani İle KYB Genel Sekreter Yardımcısı Kosret Resul tarafından siyasi anlaşma imzalandı.

Görüşmenin ardından KYB Sözcüsü Latif Şeyh Ömer ile KDP Sözcüsü Mahmud Muhammed ortak basın toplantısı düzenledi.

KYB Sözcüsü Latif Şeyh Ömer, "İki parti (KDP ve KYB) tüm tepkilere rağmen anlaşmaya vardı. Bu anlaşma iş birliğimiz için yol gösterici olacak." diye konuştu.

Anlaşmanın içeriği hakkında detay vermekten kaçınan Ömer, IKBY'de yeni hükümetin hızlı bir şekilde kurulmasının, anlaşmanın maddeleri arasında yer aldığını söyledi.

KDP Sözcüsü Mahmud Muhammed de iki parti arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin, bu anlaşma iki partiyi ve IKBY hükümetini Bağdat yönetimiyle diyaloğa teşvik ettiğini ifade etti.

Kerkük ve Bağdat ile ilişkiler meselesinin IKBY'de kurulacak yeni hükümetin dışında ele alınacak farklı konular olduğunu belirten Muhammed, iki partinin söz konusu meselelerin çözümü hususunda belli bir mekanizma belirlediğini kaydetti.

Mahmud, anlaşmanın uygulamaya konulduğu zaman detayların açıklanacağını kaydetti.

Öte yandan IKBY parlamentosundaki KDP Grup Başkan Vekili Hemin Havrami, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hükümetin kurulması, Bağdat ile ilişkilerin düzeltilmesi, tartışmalı bölgelerin meselesinde işbirliği ve çalışmak için iki partinin anlaşmaya vardığını ifade etti.

KDP ile KYB arasında yapılan hükümet görüşmelerinde Kerkük valiliğinin pazarlık konusu yapılması anlaşmazlığı yaşanıyordu.

IKBY'de milletvekili seçimleri 30 Eylül 2018'de yapılmasına rağmen bölgede hâlâ hükümet kurulamadı. Seçimlerde KDP 45, KBY 21, Goran (Değişim) Hareketi 12, Yeni Nesil Hareketi 8, İslami Toplum Partisi 7, Islah'a Doğru Koalisyonu 5, Modern ve Özgürlük Listeleri de 1'er milletvekili çıkarmıştı.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 20:42
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