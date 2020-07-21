IKBY'de hükümetin ikinci büyük ortağı KYB, Meclis'teki oturumlara katılmayacak

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) koalisyon hükümetinin en önemli ikinci ortağı olan Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle Meclis'teki faaliyetini durduracağını açıkladı.

KYB Başkanlık Konseyi Üyesi Arez Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mesut Barzani liderliğindeki KDP ile "Meclis çatısı altında ortak kararlar alınması" hususunda sorunlar yaşadıkları için oturumlara katılmayacaklarını söyledi.

Koalisyon hükümetinin kuruluş anlaşmasındaki maddelerinden birinin "kararların ortak uzlaşıyla alınması" olduğunu hatrılatan Abdullah, "Meclisten geçirilecek kararlar konusunda KDP ile yaptığımız bir anlaşma var. Bu anlaşma, kararların çoğunluk-azınlık ölçüsüne göre değil ortak bir anlaşma ile verilmesi hükmü içeriyor." dedi.

Abdullah, KDP'yi elindeki iktidar gücünü kötüye kullanmak ve anlaşmaya bağlı kalmamakla suçladı.

KDP ile aralarındaki sorunların çözüme kavuşturulması gerektiğini kaydeden Abdullah, "O zaman partimiz Meclis'teki oturumlara katılıp faaliyetlerine başlar." dedi.



- KDP'den "Anlaşmaya bağlıyız" açıklaması

Öte yandan IKBY Meclisi'ndeki KDP Grup Başkanvekili Omid Hoşnav ise konuya ilişkin "KDP olarak KYB'nin Meclise yönelik kararını olumsuz buluyoruz. Hiçbir siyasi partinin Meclisin çalışmasını aksatma hakkı yok." ifadelerini kullandı.

Siyasi ihtilafların Meclisin faaliyetleri önünde engel teşkil etmemesi gerektiğini kaydeden Hoşnav, "Söz konusu partilerle hükümete ilişkin yaptığımız anlaşmaya ilk günkü gibi bağlıyız." dedi.

- KDP ile KYB arasındaki anlaşmazlıklar

111 sandalyeli IKBY Meclisi'nde KDP'nin 45, KYB'nin 21, Goran Hareketi'nin ise 12 milletvekili bulunuyor ve söz konusu 3 parti koalisyon hükümetini oluşturuyor.

Ancak KDP, 7 Mayıs'ta bazı gerekçelerle KYB ve Goran'ın itirazlarına rağmen KDP'li IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi yolsuzlukla suçlayan muhalefet cephesindeki İslami Toplum Partisi (Komel) Milletvekili Soran Ömer'in dokunulmazlığını kaldırmıştı.

KDP'nin Meclisteki ortaklarını gözardı ederek tek taraflı aldığı bu kararın ardından KYB, Meclisteki faaliyetlerini durdurmayı gündeme getirmişti.

İslami Toplum Partisi Milletvekili Ömer'in dokunulmazlığının kaldırılmasının yanı sıra KYB Eş Başkanı Lahur Şeyh Cengi, 23 Haziran'da yaptığı bir açıklamada, IKBY'nin harcamalarında şeffaf olmaması ve Bağdat ile bütçe konusunda anlaşamaması halinde koalisyon hükümetinden çekilebilecekleri uyarısında bulunmuştu.



