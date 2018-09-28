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IKBY’de güvenlik güçlerioy kullanmaya başladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 30 Eylül'de yapılacak olan milletvekili seçimlerinde görev alacak güvenlik güçleri oy kullanma işlemine bugün başladı.

28 Eylül 2018 Cuma 11:04
IKBY’de güvenlik güçlerioy kullanmaya başladı

IKBY'deki Peşmerge, polis ve asayiş görevlileri, Erbil, Süleymaniye, Duhok ve Halepçe vilayetlerinde sandık başına gidiyor.

SAAT 18'DE SONA ERECEK

Yaklaşık 170 bin güvenlik gücünün oy kullanımı, yarın yerel saatle 18.00'de sona erecek.

Bölgesel parlamento seçiminde pazar günü 3 milyon 88 bin seçmen sandık başına giderek 111 milletvekilini belirleyecek.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 11:04
  1. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
  2. seçim

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