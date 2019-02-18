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IKBY'de geçici parlamento başkanı seçildi

IKBY parlamentosunda KYB'nin katılmadığı oylamada KDP'nin kadın adayı Vala Ferid parlamento geçici başkanı olarak seçildi

18 Şubat 2019 Pazartesi 18:22
IKBY'de geçici parlamento başkanı seçildi

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) parlamentosunda Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) katılmadığı bugünkü oylamada Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) kadın adayı Vala Ferid (43) parlamento geçici başkanı olarak seçildi.

AA muhabirinin elde ettiği bilgiye göre, 2'nci parti konumunda bulunan KYB'nin ilk oturumda Kerkük meselesini hükümet görüşmelerine dahil etmek istemesine KDP karşı çıktı. Bundan dolayı KYB grubu bugünkü parlamento geçici başkanlığı oylamasına katılmadı.

IKBY parlamentosunda 76 milletvekilinin katıldığı oturumda yapılan oylamada KDP adayı Vala Ferid 64 oy alırken, Yeni Nesil Hareketi adayı Sipan Salim 8 oyda kaldı.

Oturumda KDP'li Ferid parlamento geçici başkanı seçildi.

Ayrıca oylamada, IKBY parlamentosunun birinci başkan yardımcılığına KDP’li Hemin Havrami, ikinci başkan yardımcılığına ise KDP’ye yakın Türkmen Reform Partisi adayı Muna Kahveci seçildi.

KYB ile KDP daha önce hükümetin kurulması, bölgesel başkanlık ve Kerkük meselesi hakkında anlaşamaya vardığı açıklanmıştı ancak KYB'nin Kerkük'te valinin kendi partisinden olmasını istemesi üzerine KDP ile anlaşmazlık yaşıyor. Söz konusu gelişmelerden dolayı KYB'nin oturuma katılmadığı belirtiliyor.

KYB Sözcüsü Latif Şeyh Ömer de Süleymaniye'de düzenlediği basın toplantısında, Kerkük valisi konusu belirlenene kadar parlamento oturumlarına ve hükümet görüşmelerine katılmayacaklarını söyledi.

Hükümet kurma görüşmeleri kapsamında taraflar arasında varılan anlaşmaya göre, parlamento başkanlığı KYB'li bir isime verilecek.

IKBY'de 30 Eylül 2018'de yapılan milletvekili seçimlerinde, KDP 45, KBY 21, Goran (Değişim) Hareketi 12, Yeni Nesil Hareketi 8, İslami Toplum Partisi 7, Islah'a Doğru Koalisyonu 5, Modern ve Özgürlük Listeleri de 1'er milletvekili çıkarmıştı. Kota sistemine tabi olan Türkmenler 5, Hristiyanlar da 6 milletvekilini meclise göndermişti.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 18:22
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