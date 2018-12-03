0553 313 94 23

IKBY'de başkanlık adayı Neçirvan Barzani

KDP, Mesut Barzani sonrasında askıya alınan bölgesel başkanlık için Neçirvan Barzani'yi aday gösterdi- Eski IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin oğlu Mesrur Barzani ise başbakanlığa aday gösterildi

03 Aralık 2018 Pazartesi 13:29
IKBY'de başkanlık adayı Neçirvan Barzani

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Mesut Barzani sonrasında askıya alınan başkanlık makamına mevcut başbakan Neçirvan Barzani aday gösterildi.

Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Üyesi Mahmud Muhammed, Erbil'de düzenlediği basın toplantısında, IKBY başkanlığı için Neçirvan Barzani'nin, başbakanlık için de IKBY Güvenlik Ajansı Müsteşarı Mesrur Barzani'nin aday gösterildiğini söyledi.

IKBY'de 30 Eylül'de yapılan milletvekili seçimlerinde KDP, 45 sandalye kazanarak birinci parti olmuştu. KDP öncülüğünde koalisyon kurma çalışmaları devam ediyor.

Mesut Barzani'nin Kasım 2017'de IKBY Başkanlığından istifa etmesinin ardından yetkileri başbakanlığa, meclise ve adalet komisyonuna devredilmişti.

IKBY meclisi geçen temmuzda "bölgesel başkanlık" yasasının askıya alınmasını oy çokluğuyla kabul etmişti.


Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 13:29
  1. IKBY
  2. Mesut Barzani
  3. Neçirvan Barzani

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adalet Bakanı Gül açıkladı! '70 puan barajını geri getireceğiz'
    1. Adalet Bakanı Gül açıkladı! '70 puan..
    2. MHP'den İYİ Parti'ye geçti!
    3. Sağlık teknolojilerine "Türk imzası"
    4. DyStar, patent haklarını ihlal eden..
    5. Köksal Toptan'ın annesi son..
    6. Kayıp üsteğmenin eşinin hukuk mücadelesi
    7. Southampton'da teknik direktör Hughes..
    8. Trabzonspor'da mazbata töreni yapıldı
    9. İran Yemen diyalog görüşmelerinden..
    10. Edirne CHP belediye başkan adayları 2019
    11. "Bölgesel iş birlikleri sorunların..
    12. Uyuşturucuyu oksijen tüpüne gizlemişler
    13. DBP'li eski yöneticilere "terör örgütü..
    14. Avro Bölgesi'nde imalat sanayi kasımda..
    15. Fransa'da ambulans şoförleri de eyleme..
    16. En ürkütücü ticareti yapıyorlar!..
    17. Japonya-Çin arasında yeni kriz!
    18. MHP'den "tüzük" iddialarına yanıt
    19. Gezi imamı yine sahnede... Bu kez..
    20. Türk anne, çocuğu için Anayasa..
    Terör örgütü FETÖ'de büyük panik! Çözülmeyi önlemek için bakın ne yapmışlar
    Terör örgütü FETÖ'de büyük panik! Çözülmeyi önlemek için bakın ne yapmışlar
    ABD satışa takoz oldu! ATAK için yerli motor şart
    ABD satışa takoz oldu! ATAK için yerli motor şart
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan 2 problem! "Münbiç ve Kaşıkçı'ya konsantreyiz, ama..."
    İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan 2 problem! "Münbiç ve Kaşıkçı'ya konsantreyiz, ama..."

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet
    CHP Paris'te... Aytuğ Atıcı, eylemlere "barışçıl" derken...
    CHP Paris'te... Aytuğ Atıcı, eylemlere "barışçıl" derken...