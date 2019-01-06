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IKBY'de 2018'de 115 erkek intihar etti

IKBY'de 2018'de intihar eden erkeklerin sayısı önceki yıla göre yüzde 55 arttı

06 Ocak 2019 Pazar 21:30
IKBY'de 2018'de 115 erkek intihar etti

SÜLEYMANİYE (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) geçen yıl intihar eden erkeklerin sayısı 2017'ye oranla yüzde 55 arttı.

IKBY Erkekler Birliği Başkanı Burhan Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeşitli nedenlerle 2018'de intihar eden erkek sayısında artış yaşandığını söyledi.

Bölgede 2018 yılında intihar eden erkek sayısının önceki yıla göre yüzde 55 artışla 115'e çıktığını belirten Ali, "2017'de bu sayı 74 kişi olarak kayıtlarımıza geçmişti ancak 2018'de tehlikeli bir artış görülüyor." dedi.

Ali, 2018'de eşlerinin uyguladığı şiddetten dolayı 558 erkeğin şikayetçi olduğunu ifade etti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 21:30
  1. IKBY
  2. IKBY Erkekler Birliği Derneği Başkanı Burhan Ali
  3. İntihar

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