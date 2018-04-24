Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

IKBY Seçim Kurulu İdari İşler Genel Müdürü öldürüldü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, bugün Yüksek Bağımsız Seçim Kurulu İdari İşler Genel Müdürü Muhammed'e düzenlenen suikastla sarsıldı.

24 Nisan 2018 Salı 19:07
IKBY Seçim Kurulu İdari İşler Genel Müdürü öldürüldü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Yüksek Bağımsız Seçim Kurulu İdari İşler Genel Müdürü Farıs Muhammed, Erbil’de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Muhammed, bugün öğlen saatlerinde 100 Metre Caddesi üzerinde bulunan Family Mall önünde öldürüldü.

Barzanilerin yayın organı Rûdaw’a konuşan Erbil Polis Sorumlusu Abdulhalık Talat, “Olayın komisyon ve seçimle bir ilgisi yok” dedi. Talat, olayla ilgili olarak daha önce de birkaç kişinin tutuklandığını ifade etti.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 19:07
  1. IKBY

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursaspor bilet fiyatlarını 5 TL’ye indirdi
    1. Bursaspor bilet fiyatlarını 5 TL’ye..
    2. Yozgat’ta trafik kazası: 5 kişi yaralı
    3. Eski Aydın Emniyet Müdürü Temel,..
    4. IKBY Seçim Kurulu İdari İşler Genel..
    5. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa..
    6. Samsunspor'un kayyumu konuştu!
    7. Bozdağ'dan AKPM'ye tepki!
    8. "Bugün sahada kaybetmedik" sözlerine..
    9. Fenerbahçe ve Başakşehir'e kötü haber
    10. PKK'ya şok! Gri listedeki terörist..
    11. Batmanlı işadamından Trabzonspor'a dev..
    12. Bülent Arınç AK Parti'de!
    13. Yasa dışı sınır geçişlerine müdahale:..
    14. FETÖ'nün askeri yapılanmasına 14..
    15. "Cumhurbaşkanımıza çağrıda bulunuyorum"
    16. AB Bakanı Çelik: AKPM Denetim..
    17. Türkiye onun cesaretini konuştu! Böyle..
    18. Fenerbahçe'ye kötü haber! PFDK'ya...
    19. UEFA Başkanı Ceferin'den Galatasaray'ı..
    20. Teröristbaşı Gülen'den cezaevindeki..
    Erdoğan'dan kendisine parmak sallayan CHP'liye sert tepki: "Aşağıda olsaydım ağzının..."
    Erdoğan'dan kendisine parmak sallayan CHP'liye sert tepki: "Aşağıda olsaydım ağzının..."
    Tan Sağtürk'ten çocuk istismarı! NTV de canlı canlı yayınladı
    Tan Sağtürk'ten çocuk istismarı! NTV de canlı canlı yayınladı
    'Erdoğan kazanacaktı, şimdi zafer garanti'
    'Erdoğan kazanacaktı, şimdi zafer garanti'
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    Karamollaoğlu Yapıcıoğlu ile görüştü
    Karamollaoğlu Yapıcıoğlu ile görüştü