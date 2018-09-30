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IKBY sandık başında

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde milletvekili seçimleri için oy verme işlemi başladı.

30 Eylül 2018 Pazar 10:23
IKBY sandık başında

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) milletvekili seçimleri için oy verme işlemi başladı.

Erbil, Süleymaniye, Duhok ve Halepçe kentlerinde seçmenler, sabahın erken saatlerinde sandık başına gitti.

IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu, oy verme işlemenin yerel saatle 08.00’de başlayıp 18.00'de sona ereceğini duyurdu.

Irak genel seçimlerinde usulsüzlük iddiaları nedeniyle kriz çıkaran elektronik sistemle oy sayımı bu seçimde kullanılmayacak.

29 PARTİ VE 1 KOALİSYON

Toplam 29 parti ve koalisyonun yarıştığı seçimde, meclisin 111 sandalyesi belirlenecek.

Yaklaşık 5 milyon nüfuslu IKBY’de 3 milyonu aşkın kayıtlı seçmen oy kullanabilecek.

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 10:23
  1. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
  2. Erbil
  3. süleymaniye
  4. Dohuk

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