IKBY Parlamentosu’ndan Erbil saldırısıyla ilgili komisyon

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Parlamentosu, Erbil’de bir Türk diplomat ile 2 Irak vatandaşının hayatını kaybettiği saldırı soruşturmak için bir komisyon kurulacağını duyurdu.

IKBY parlamentosu İçişleri ve Güvenlik komisyonu üyesi Muhammed Saad tarafından yapılan açıklamada, IKBY parlamentosunun saldırıyı araştırmak için bir komisyon oluşturulacağını belirterek, söz konusu komisyon saldırganları yakalamak ve saldırının bütün detaylarını kamuoyuna ulaştırmakla yükümlü olacağını söyledi. Saad, IKBY hükümeti ve parlamentosunun amacının yabancı misyonlar ve işadamlarının IKBY’de sağlanan huzur ve istikrarlı ortamına güvenlerinin sürdürülmesi olduğunu altını çizdi.

Dün öğlen saatlerinde Erbil’in merkezindeki bir restorana düzenlenen silahlı bir Türk diplomat ile 2 Irak vatandaşı hayatını kaybetmişti. Saldırgan ise olay yerinden kaçarak uzaklaşmıştı. Saldırıyı henüz kimse üstlenmedi.