0553 313 94 23

IKBY parlamentosu aylar sonra toplanacak

KDP ve KYB, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi parlamentosunun 18 Şubat'ta toplanması konusunda anlaştı

05 Şubat 2019 Salı 17:39
IKBY parlamentosu aylar sonra toplanacak

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) siyasi taraflar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle aylardır toplanamayan bölgesel parlamentonun 18 Şubat'ta oturum düzenleyeceği belirtildi.

Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) heyetleri, hükümet kurma çalışmaları kapsamında Erbil'de bir araya geldi.

Toplantının ardından yapılan ortak yazılı açıklamada, IKBY parlamentosunun 18 Şubat'ta toplanmasına karar verildiği ifade edildi.

İki partinin hükümet kurma çalışmalarında hızlı hareket edilmesi konusunda mutabık kaldığına işaret edilen açıklamada, parlamentonun toplanması için gerekli çalışmaların yapılacağı kaydedildi.

- Kerkük toplantının önemli başlıkları arasında yer aldı

Açıklamada, "Kerkük konusu, toplantının önemli başlıkları arasında yer aldı. Kerkük konusundaki sorunların çözümü için çabaların yoğunlaştırılmasına karar verildi." ifadeleri kullanıldı.

IKBY parlamentosunun oturum düzenleyeceği tarihte Kerkük il meclisinin de Erbil'de toplanması konusunda KDP ile KYB'nin hemfikir olduğuna dikkat çekilen açıklamada, iki partinin diğer taraflarla Kerkük sorununun çözüme kavuşması için katkı sağlayacağı belirtildi.

- Seçimden sonra parlamento bir kez toplandı

IKBY'de 30 Eylül'de yapılan genel seçimlerin ardından 6 Kasım'da ilk kez milletvekilleri için yapılan yemin töreninde toplanan parlamento, siyasi taraflar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle bugüne kadar oturum düzenleyemedi. Parlamentoda ayrıca halen başkanlık divanını seçimi yapılmış değil.

IKBY'de genel seçim sonucunda, Mesut Barzani liderliğindeki KDP 45, KYB 21, Goran Hareketi 12, Yeni Nesil Hareketi 8, İslami Toplum Partisi 7, Islaha Doğru Koalisyonu 5, Azadi ve Modern Listeleri de birer milletvekili çıkarmıştı. Kota sistemine tabi olan Türkmenler 5, Hristiyanlar da 6 milletvekilini meclise göndermişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 17:39
  1. IKBY Parlamentosu
  2. Kerkük
  3. oturum

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Venezuela’ya 99-6143 numaralı işgal uçuşu
    1. Venezuela’ya 99-6143 numaralı işgal..
    2. Meteorolojiden 4 il için kuvvetli..
    3. Kabataş-Bağcılar tramvay hattında..
    4. Zekeriya Öz'ün kasası olduğu iddia..
    5. Beyoğlu'ndaki bombalı saldırı davası
    6. Evinin balkonuna teleferik kurdu
    7. Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    8. Cezaevi firarileri hırsızlık yaparken..
    9. Fransa'dan İsrail'e tepki: Gözden..
    10. Erzincan merkezli 10 ildeki FETÖ/PDY..
    11. Bolu'da cinsel istismar davasında karar
    12. Trafikte makas terörü! Kadın yolcu..
    13. Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk..
    14. Bu yiyecekler kanseri def ediyor! İşte..
    15. Saint-Joseph Lisesi öğrencileri..
    16. IKBY parlamentosu aylar sonra toplanacak
    17. Sala hakkında korkunç iddia! 'Zorla..
    18. TEM Ankara yönü ulaşıma kapandı
    19. Çanakkale'de 33 düzensiz göçmen..
    20. Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi
    İstanbul için son anketin sonuçları açıklandı!
    İstanbul için son anketin sonuçları açıklandı!
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor

    Günün Karikatürü

    05 Şubat 2019
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül ve yeni parti açıklaması! "Bu kadar çekingenlikten sonra zor tutarlar"
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül ve yeni parti açıklaması! "Bu kadar çekingenlikten sonra zor tutarlar"
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019