IKBY memurlarına tam ve kesintisiz maaş ödeyecek

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Irak merkezi hükümetiyle ikili ilişkilerin iyileşmesi neticesinde bundan sonra memur maaşlarının tam ve vaktinde verileceğini açıkladı.

IKBY Maliye Bakanı Rebaz Hamlan, Erbil'de düzenlediği basın toplantısında, bölgedeki memur maaşlarının 30 günde bir ve kesintisiz şekilde ödeneceğini, bunun da Irak merkezi hükümetiyle sağlanan iyi ilişkiler neticesinde meydana geldiğini ifade etti.

Hamlan, Irak'taki yeni kabinenin göreve başlaması ve Irak Maliye Bakanı Fuad Hüseyin'in bu konudaki girişimlerinin göz ardı edilemeyeceğini belirterek, bütçe meselesi Bağdat ile yüzde yüz çözülmemiş olsa da en azından vaktinde ve her ay maaşların ödenebileceğini söyledi.

Erbil yönetiminin ülkedeki özel bankalara borç durumuna ilişkin Hamlan, büyük oranda borçların ödendiğini, hükümetten hak ediş alacağı olan şirketlere de para verilmeye devam edildiğini kaydetti.

Geçmiş dönemde kesintili verilen maaşların geri verilmesine de değinen Hamlan, IKBY parlamentosunda çıkarılacak yasaya göre kurulacak mekanizma kapsamında bu sorunu da çözmeye çalıştıklarını aktardı.

- IKBY'deki ekonomik kriz

Erbil'in Mayıs 2014'te Bağdat'tan bağımsız bir şekilde petrol ihraç etmesi üzerine, dönemin Başbakanı Nuri Maliki, IKBY'nin bütçesi ve 1 milyon 400 bin memurun maaşını kesti.

Geliri yalnızca petrole dayalı IKBY, terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkması, petrol fiyatlarındaki ciddi düşüşün ardından derin ekonomik krize girmesiyle memur maaşlarını kesintili ödemeye başladı.

Maliki'den sonra Haydar el-İbadi'nin başbakanlık koltuğuna oturmasıyla Erbil ve Bağdat arasındaki ilişkilerde ciddi iyileşme yaşanmadı. Aksine İbadi, IKBY'nin ödenmeyen bütçesini yüzde 17'den 12'e kadar düşürdü.

İbadi, görevi bırakmadan son birkaç ay içerisinde IKBY'deki memur maaşlarının kısmen gönderilmesinin önünü açtı ancak bölgedeki maaş kesintisi sürmeye devam etti.

- Abdulmehdi döneminde yeni sayfa açıldı

Erbil yönetimi, Maliki ve İbadi'den sonra başbakanlık koltuğuna oturan Adil Abdulmehdi ile yeni bir sayfa açarak, Bağdat ile ikili ilişkileri iyi tutmak istiyor. Bu çerçevede Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) adayı Fuad Hüseyin maliye bakanlığı koltuğuna oturdu.

Bağdat yönetimi, yaklaşık 1 yıldır askıda olan Kerkük'teki petrolü yine IKBY'nin boru hattı üzerinden Ceyhan limanına ihraç etmeye rıza gösterdi, aynı zamanda her iki taraf arasında ciddi sıkıntıya sebebiyet veren çifte gümrükleme sisteminden vazgeçti.



