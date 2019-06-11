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IKBY Meclisi hükümeti kurması için Mesrur Barzani'yi aday gösterdi

Eski IKBY Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki KDP'nin başbakan adayı Mesrur Barzani, mecliste yapılan oturumda oy çokluğuyla yeni hükümeti kurmak için aday gösterildi

11 Haziran 2019 Salı 13:44
IKBY Meclisi hükümeti kurması için Mesrur Barzani'yi aday gösterdi

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclisi, yeni hükümeti kurması için oy çokluğuyla Mesrur Barzani'yi aday gösterdi.

IKBY'deki 111 sandalyeli mecliste 97 vekilin katılımıyla düzenlenen olağan oturumda yapılan oylamada, eski IKBY Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) başbakan adayı Mesrur Barzani, 87 oy alarak yeni hükümeti kurmak için aday gösterildi.

Meclisteki oturumda KDP'nin yanı sıra Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Goran (Değişim) Hareketi, Türkmen ve Hristiyan milletvekilleri de Mesrur Barzani lehine oy verirken, Yeni Nesil Hareketi ile Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) ise oy kullanmadı.

IKBY yasalarına göre Meclis'in bu kararının ardından IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin hükümeti kurması için Mesrur Barzani'yi görevlendirmesi bekleniyor.

Halihazırda IKBY Güvenlik Ajansı Müsteşarlığı görevini yürüten Mesrur Barzani'nin bir ay içerisinde hükümeti kurması gerekiyor.

IKBY'de 30 Eylül 2018'de yapılan genel seçimlerde Mesut Barzani liderliğindeki KDP 45, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) 21, Goran (Değişim) Hareketi 12, Yeni Nesil Hareketi 8, İslami Toplum Partisi 7, Yekgirtu ile Kürdistan İslami Hareketi Partisi'nin (Bizutnava) kurduğu İslaha Doğru ittifakı 5, Azadi ve Modern Listeleri de birer milletvekili çıkarmıştı. Kota sistemine tabi olan Türkmenler Meclise 5, Hristiyanlar ise 6 milletvekili göndermişti.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 13:44
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