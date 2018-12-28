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IKBY, İran dahil 31 ülkeden tavuk eti ithalatını durdurdu

28 Aralık 2018 Cuma 12:05
IKBY, İran dahil 31 ülkeden tavuk eti ithalatını durdurdu

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), kuş gribi vakası riskine karşın İran'ın da aralarında olduğu 31 ülkeden tavuk eti ithalatını durdurdu.

IKBY Genel Veteriner Dairesi Müdürü Cemal Akreyi, yaptığı yazılı açıklamada, İran'da kuş gribi vakasına rastlandığına dair ellerinde bilgilerin olduğunu, IKBY'ye bulaşmasının önüne geçmek için tavuk et ithalatını durduklarını ifade etti.

Akreyi, komşu ülke İran ile birlikte toplamda 31 ülkeden tavuk eti ithalatını durduklarını kaydetti.

IKBY, zaman zaman kuş gribi vakası gerekçesiyle beyaz et alımını askıya alabiliyor.




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Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 12:05
  1. IKBY
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