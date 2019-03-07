IKBY, İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün işkence iddiasını yalanladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün (HRW) yüzlerce çocuğu tutuklayarak işkence yaptığı suçlamasını reddederek, iddiaların asılsız olduğunu ileri sürdü.

Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY), yüzlerce çocuğu DEAŞ üyesi suçlamasıyla tutuklayarak işkenceye tabi tutmakla suçlamıştı. IKBY’nin uluslararası ilişkiler danışmanı Dindar Zebari yazılı açıklama yaparak iddiaları reddetti. HRW’nin bir yıl önce benzer rapor yayımladığını hatırlatan Zebari, “Yaşanan ekonomik krize rağmen, yaklaşık 2 milyon göçmeni ağırlayan IKBY’nin bu tutumu övgüyle karşılanmasını beklerken, ne yazık ki örgütün tarafsızlığına şüphe getiren bu gibi açıklamalarla karşılaşmamız bizde büyük bir şaşkınlık oluşturuyor” dedi.

IKBY’de tutuklama kararı olmadan hiç kimsenin gözaltına alınmadığını ve sanıkların avukat tutma haklarına sahip olduklarını savunan Zebari, “Tutuklu 18 yaşından küçük olanlar terörist olarak değil terör kurbanı olarak muamele ediliyor” ifadesini kullandı. HRW’nin “Tutukların işkence altında ifadelerinin alındığı” iddiasına da değinen Zebari, hiçbir tutuklunun işkenceye maruz kalmadığını ve sorgulama esnasında işkence yapılmadığını savundu.

HRW, dün yayımladığı raporda, Bağdat ile IKBY’nin, terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olmayan yüzlerce çocuğa, işkence ederek ifade aldığını ve adil olmayan acil bir yargılanmayla cezaevine gönderdiğini iddia etmişti.