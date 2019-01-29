IKBY güçleri PKK yanlısı gösteriye izin vermedi Duhok vilayetinde, Türkiye'nin Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını protesto etmek isteyen gruba izin vermeyen IKBY'ye bağlı güvenlik güçleri, 25 kişiyi gözaltına aldı

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı güvenlik güçleri, Duhok vilayetinde düzenlenmek istenen terör örgütü PKK yanlısı gösteriye müsaade etmedi. Yerel medyada yer alan haberlere göre, Duhok'ta toplanan grup, Türkiye'nin Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını protesto etmek istedi.

Provokatif gösteriye izin vermeyen güvenlik güçleri, "kentin huzurunu bozma" gerekçesiyle aralarında muhalefet cephesindeki Goran (Değişim) Hareketi Duhok İl Sorumlusu Haci Rekani ile 7 parti üyesinin de olduğu 25 kişiyi gözaltına aldı.

Goran Hareketi Grup Başkanvekili Ali Hama Salih de konuyla ilgili yazılı açıklamasında haberleri doğruladı.

IKBY yetkililerinden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Irak'ın kuzeyinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üst bölgesine önceki gün PKK yanlısı grubun saldırması sonucu kısmi araç ve malzeme hasarı meydana gelmişti.

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