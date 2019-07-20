0553 313 94 23

IKBY: Erbil saldırısıyla bağlantılı tüm suçluların yakalanması için çalışmalar sürüyor

20 Temmuz 2019 Cumartesi 17:25
IKBY: Erbil saldırısıyla bağlantılı tüm suçluların yakalanması için çalışmalar sürüyor

İSTANBUL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Erbil'deki Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit olduğu saldırıyla bağlantılı tüm suçluların yakalanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

IKBY Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil yaptığı yazılı açıklamada, Erbil'deki saldırının baş faili Mazlum Dağ'ın antiterör timleri tarafından yakalandığını hatırlatarak, olayla bağlantılı tüm suçluların yakalanması için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Adil, terörist Dağ'ın yakalanması vesilesiyle güvenlik güçleri ve onlara yardım eden vatandaşlara teşekkür etti.

IKBY Emniyet Müdürlüğü, bugün Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen terörist Mazlum Dağ'ın yakalandığını duyurmuştu.

Erbil'de geçen çarşamba günü bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit olmuş, 2 Irak vatandaşı da hayatını kaybetmişti.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 17:25
  1. Erbil
  2. Irak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Partili vekillerden rahatlatan Filyos Limanı açıklaması
    1. AK Partili vekillerden rahatlatan..
    2. GÜNCELLEME - Samsun'da yangın
    3. Kapıkule'de 'gurbetçi' yoğunluğu
    4. KPSS Alan Bilgisi 2. oturumu sona erdi
    5. IKBY: Erbil saldırısıyla bağlantılı..
    6. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de
    7. Trabzonspor’a Linz’de coşkulu karşılama
    8. Twitter İran'a ait 3 ajansın hesabını..
    9. Londra'da Brexit ve Boris Johnson..
    10. Başkan Mescier, “Bakan Varank..
    11. Köy hayatı Başkent’in göbeğine taşındı
    12. Aranan zehir taciri polisten kaçamadı
    13. Didim’de Uyuşturucu tacirlerine suçüstü
    14. Hong Kong'da hükümet taraftarları..
    15. Kocaeli’de denize giren 4 Suriyeli..
    16. Golf: TGF Yerel Yıldızlar Turu
    17. MHP lideri Bahçeli: “Türkiye’nin önünü..
    18. Rumlardan “Türkleri kurşuna dizdik”..
    19. DÜZELTME- "Erbil saldırısının baş..
    20. Solcuların baskısıyla emekli olan ünlü..
    21. 4. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği
    22. Beylikdüzü’ndeki cinayetin detayları..
    23. "Yazımda Kardeşlik Var" İstanbul final..
    24. Oğlunu dövüp, telefonunu kırdı diye..
    25. (Özel haber) Hikmet Karaman:..
    26. İki kişinin ölümüne sebep olan TIR..
    27. Muhammed Salah, İslamofobiye panzehir..
    28. Suudi Arabistan öncülüğündeki..
    29. Sakarya'daki sağanak
    30. AK Parti Grup Başkanvekili Turan halk..
    Türk jetlerinde kaçan PKK'lı teröristleri köylüler linç etti
    Türk jetlerinde kaçan PKK'lı teröristleri köylüler linç etti
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti