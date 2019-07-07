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IKBY Başkanı Barzani'den federal bölge vurgusu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani: - "Bundan sonra önemli olan Bağdat'ın IKBY'nin Irak anayasasına göre federal bir bölge olduğunu idrak etmesi"

07 Temmuz 2019 Pazar 12:39
IKBY Başkanı Barzani'den federal bölge vurgusu

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Irak merkezi hükümetinin IKBY'nin bir federal bölge olduğunu idrak etmesi halinde sorunların çözüleceğini söyledi.

Barzani, 2013 yılında kurulan bakanlar kabinesine veda dolayısıyla Erbil kentinde düzenlenen törendeki konuşmasında, son 5 yılda yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakanlar kabinesinin, terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkması, Irak merkezi hükümetin IKBY'nin bütçesini kesmesi ve petrol fiyatlarındaki ciddi düşüşler nedeniyle büyük zorluklarla mücadele ettiğini belirten Barzani, "Son 4-5 yıl sadece benim için değil hepimiz için çok zordu ancak birlikte çalışarak başardık. Karşı karşıya kaldığımız krizin de üstesinden geldik." dedi.

Barzani, Irak'ta yeni bir sürece girildiği kanaatinde olduğunu dile getirerek, "Erbil-Bağdat ilişkileri ve ülkemiz için daha aydınlık bir geleceği sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu vesileyle Bağdat ile sorunlarımızı anayasa üzerinden çözme taraftarı olduğumuzu yineliyorum." diye konuştu.

Kürtlerin Irak'taki sorunlarının 2003 yılından sonra ortaya çıkmadığını, bunun daha önce de var olduğunu savunan Barzani, "Bundan sonra önemli olan Bağdat'ın IKBY'nin Irak anayasasına göre federal bir bölge olduğunu idrak etmesi. IKBY'ye karşı davranışları ve hareketleri de buna göre olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

IKBY Başkanı, Bağdat ile anayasaya bağlı kalarak uzlaşıya varmaları halinde taraflar arasındaki tüm sorunların çözüleceğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 12:39
  1. IKBY
  2. Irak
  3. Neçirvan Barzani

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