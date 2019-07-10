0553 313 94 23

IKBY Başbakanı Barzani'den ilk mesajında "ekonomi" vurgusu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani:"Mevcut mali durum, kabineyi zorlayacak ancak çalışma programımız çerçevesinde bu zorlukların üstesinden gelmeye çalışacağız"

10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:25
IKBY Başbakanı Barzani'den ilk mesajında "ekonomi" vurgusu

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclisi'nde bugün yapılan oylamada güvenoyu alarak resmen başbakanlık görevine başlayan Mesrur Barzani, hükümeti milyarlarca dolar borçla devraldıklarını ancak ekonomik sıkıntıların üstesinden gelmeye çalışacaklarını söyledi.

Meclis'te yemin ettikten sonra başbakan sıfatıyla yaptığı ilk konuşmasında Barzani, yolsuzlukla mücadele, ekonomi ve Bağdat-Erbil hattında yaşanan sorunlara değindi.

Yolsuzlukla mücadelede hiçbir şekilde kimseye tolerans gösterilmeyeceğini vurgulayan Barzani, "Halkın öncelikli talebi yolsuzlukla mücadele edilmesi. Benim de isteğim yolsuzlukla mücadele etmek ve reformlar gerçekleştirmek yönümde. Yolsuzluk korkunç bir alışkanlık oldu ancak kültür haline gelmedi. Yakın zamanda bu alışkanlık da gözle görünür biçimde azaltılacak." dedi .

Hükümeti milyarlarca dolar borçla devraldıklarını söyleyen Barzani, şunları kaydetti:

"Biriken bu borçlar arzu etmediğimiz bir durum değil. Bu borçların çoğu bütçeden payımızı göndermeyen Irak merkezi hükümetinin sorumluluğunda. Mevcut mali durum, kabineyi zorlayacak ancak çalışma programımız çerçevesinde bu zorlukların üstesinden gelmeye çalışacağız."

Bağdat ile Erbil arasında yaşanan sorunlara da değinen Barzani, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin fiili olarak iyi niyet gösterdiğini ve iki tarafın da bu olumlu atmosferden yaralanması gerektiğini ifade etti.

Söz konusu sorunların Anayasa çerçevesinde çözülmesi gerektiğini yineleyen Barzani, yakın bir süre içinde Bağdat'ı ziyaret edeceğini kaydetti.

IKBY'nin 2014'ün başında Bağdat yönetiminden bağımsız bir şekilde petrol ihraç etmesi üzerine, dönemin Irak Başbakanı Nuri Maliki de Erbil'in anayasal hakkı olan yüzde 17'lik bütçesini kesmişti.

Erbil yönetimi, bütçesinin kesilmesi, hemen ardından terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkması ve petrol fiyatlarında yaşanan ciddi düşüş nedeniyle iç ve dış borçlanma yoluna gitmişti.

IKBY'nin başta petrol şirketleri olmak dış ve iç borçlarının toplamda 20 milyar dolar civarında olduğu ifade ediliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:25
  1. Bağdat-Erbil
  2. Mesrur Barzani
  3. yolsuzlukla mücadele

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amasya’da samanlık yangını: 10 ton saman kül oldu
    1. Amasya’da samanlık yangını: 10 ton..
    2. İsrail Doğu Kudüs'te 216 yasa dışı..
    3. Manavgat’ta TOKİ izdihamı
    4. "10 gün içinde mali tabloyu sunma..
    5. AFAD, Afetlere Hazırlık Yılı boyunca..
    6. DEAŞ'ın "Kocaeli emirleri" davası
    7. Aliağa Belediyesinden vergi..
    8. İdrar yolundaki enfeksiyonlarla..
    9. HDP'li vekil tam 1 yıl sonra yemin etti!
    10. Feyzioğlu’ndan 'Yargı Reformu Paketi'..
    11. Adıyaman'da milattan sonra 6'ncı..
    12. IKBY Başbakanı Barzani'den ilk..
    13. Alman bilim insanlarından Marmara..
    14. Tokyo olimpiyat madalyaları geri..
    15. Kaynanasını kanlı bezle tehdit edip 9..
    16. ’Aynalı Gölü’ne 20 bin sazan yavrusu
    17. Jandarmadan Yatağan’da esrar ve tarihi..
    18. İran'dan Erbil'in dağlık bölgesine..
    19. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel
    20. Demek ki doğru yoldayız! Türkiye’nin..
    21. Karadeniz Off-Road Kupası, Rize'de..
    22. Trump’a ‘beceriksiz’ dedi, istifa etti
    23. Konya’da şoför ve vatmanlara yaya..
    24. Bakan Pakdemirli: “Dünyanın en..
    25. Adıyaman'da elektrik akımına kapılan..
    26. İnşaat malzemeleri ihracatında miktar..
    27. 2 bin yıllık ‘Amasya misket elması’na..
    28. İşçi Savunma Derneği’den Anadolu..
    29. Tayland'da onlarca kanun hükmünde..
    30. Plan ve Bütçe Komisyonu ‘Mali paket’i..
    Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor
    Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"