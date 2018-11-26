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IKBY Başbakanı Barzani Türk iş adamları ile görüştü

26 Kasım 2018 Pazartesi 19:26
IKBY Başbakanı Barzani Türk iş adamları ile görüştü

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Türkiye ile ticari ilişkilerin gelişmesine desteğini yineledi.

Barzani'nin resmi internet sayfasından yapılan açıklamaya göre, temaslarda bulunmak üzere Irak'a gelen Batman ve Diyarbakırlı iş adamları, Erbil'deki başbakanlık konutunda Barzani ile bir araya gelerek, Irak ile ticari ilişkileri ele aldı.

Türkiye ile ticari ilişkilerin gelişmesi için desteğini yineleyen Barzani, Türkiye ile tüm alanlarda ilişkilerin ilerlemesi temennisini dile getirdi.

Barzani, Türk hükümeti ve halkının zor günlerde yardım ve desteğinin olduğunu belirterek, bu kapsamda Türk hükümeti ve halkına şükranlarını sundu.

Türk iş adamları heyeti de iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesine yönelik çabalara değinerek, terör örgütü DEAŞ ve ekonomik krizin ardından IKBY ile ticari ilişkilerin yeniden canlanması için çalışacaklarını beyan etti.

Heyet, IKBY ile ticaret hacminin yeniden yükseltilmesi konusunda IKBY'de kalıcı ticaret merkezinin açılması önerisinde bulundu.

Görüşmeye Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Batman Ticaret ve Sanayi Odası (BATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Demir, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya da katıldı.

Batman ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi odaları, dün Erbil Ticaret ve Sanayi Odasıyla iş birliği protokolü imzalamıştı.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 19:26
  1. IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani
  2. Türk iş adamları

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