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İkamette giren yılan paniğe neden oldu

Adıyaman’da, bir ikamete girerek korku ve paniğe neden olan yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

23 Haziran 2019 Pazar 16:42
İkamette giren yılan paniğe neden oldu

Adıyaman’da, bir ikamete girerek korku ve paniğe neden olan yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Ali taşı Mahallesi 1259 Sokak içerisinde bulunan ikamette yılan olduğunu fark eden ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Korku ve paniğe kapılan ev sakinleri kendilerini dışarıya atarken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılanı yakalamak için çalışma yaptı. İtfaiyenin çalışmaları sonucunda eve giren yılan yakalandı. Yılan kafesine konulan yılan daha sonra yerleşim alanının olmadığı bir bölgede doğaya bırakıldı.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 16:42
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