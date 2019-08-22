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İkametgahı TOKİ’den aldığım eve gösterip aldığım konutu kiraya verebilir miyim?

TOKİ'den alınan ev kiraya verilir mi, TOKİ'deki evimi kiraya verebilir miyim? TOKİ'den alınan ev kiraya verilir mi, TOKİ'den alınan ev satılır mı? İkametgahı TOKİ’ye alıp konutu kiraya verebilir miyim? Ben devretmek istemiyorum sadece kiraci koymak istiyorum 2+1 TOKİ’me noterde ikametgah oraya alsam ama kiracam oturmuş olsa riski var mi noterde yapılmış olan ikametgah değişikliği olsa bile konutta mecbur kendim mi oturmak zorundayım?

22 Ağustos 2019 Perşembe 15:54
İkametgahı TOKİ’den aldığım eve gösterip aldığım konutu kiraya verebilir miyim?

İkametgahı TOKİ’ye alıp konutu kiraya verebilir miyim? Ben devretmek istemiyorum sadece kiraci koymak istiyorum 2+1 TOKİ’me noterde ikametgah oraya alsam ama kiracam oturmuş olsa riski var mi noterde yapılmış olan ikametgah değişikliği olsa bile konutta mecbur kendim mi oturmak zorundayım?

TOKİ’den yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımız idaremizden aldığı konutunu bir başkasına devretmek istediğinde gayrimenkul satış sözleşmesinin 9. maddesinde yer alan 'Alıcının Devir Yetkisi ve Diğer İşlemler' başlığını inceleyerek işlem yapmaları gerekmektedir.” denildi.

Konutumu devredebilir miyim?

Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutların borçları bitene kadar devredememektedir. Ayrıca alıcı veya ailesinin, borç bitene kadar sözleşme imzalanan konutta ikamet etmesi koşulu aranmaktadır.

TOKİ’den kimler konut alabilir?

TOKİ’den konut edinmenin ön koşulu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. İdaremizin önceliği, “mevcut piyasa koşullarında konut sahibi olma imkanı bulunmayan” yoksul, alt, dar ve orta gelir gruplarına yönelik konut üretmektir. TOKİ’nin ürettiği konutlar vatandaşlara maliyet fiyatına, kira öder gibi küçük taksitlerle ve uzun vadeli olarak satılmaktadır. Bu nedenle, konutlara başvuru ve ödeme koşulları gelir düzeylerine göre farklılıklar içermektedir. TOKİ ayrıca, kaynak yaratmak amacıyla özel sektörle işbirliği ile yüksek gelir düzeyine yönelik prestij projeleri de sürdürmektedir. Bu projelerin amacı, kamu yararını gözeterek mümkün olan azami geliri elde etmektir.

 

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 15:54
  1. İkametgahı TOKİ’den aldığım evde gösterip aldığım konutu kiraya verebilir miyim?
  2. tokiden alınan ev kiraya verilir mi
  3. TOKİ'deki evimi kiraya verebilir miyim?
  4. TOKİ'den alınan ev kiraya verilir mi
  5. TOKİ'den alınan ev satılır mı

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