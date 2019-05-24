İkamet sorunu olan muhtarlıklarda yeniden seçim yapılacak
Adıyaman merkez ve Çelikhan ilçesinde 6 ay ikamet şartını yerine getirmedikleri için seçimi kazanan 8 köy ve 1 mahallede muhtarlık seçimi yenilenecek.24 Mayıs 2019 Cuma 15:40
Adıyaman merkez ve Çelikhan ilçesinde 6 ay ikamet şartını yerine getirmedikleri için seçimi kazanan 8 köy ve 1 mahallede muhtarlık seçimi yenilenecek.
YSK, muhtar adayının 6 ay ikamet şartını yerine getirmeden muhtar seçilmesi nedeniyle bu mahalle ve köylerde 2 Haziran tarihinde yeniden seçim yapacak.
Adıyaman merkez Türkiye Petrolleri Mahallesi, merkeze bağlı Akpınar, Çatalağaç, Uludam, Uzunpınar, Karaağaç, Çelikhan ilçesine bağlı Kalecik, Campınar ve Fatihan köylerinde 2 Haziran tarihinde sadece muhtarlık seçimi yapılacak. Muhtar azalarının seçiminin olmayacağı öğrenildi.
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