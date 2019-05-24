İkamet sorunu olan muhtarlıklarda yeniden seçim yapılacak Adıyaman merkez ve Çelikhan ilçesinde 6 ay ikamet şartını yerine getirmedikleri için seçimi kazanan 8 köy ve 1 mahallede muhtarlık seçimi yenilenecek.

Adıyaman merkez ve Çelikhan ilçesinde 6 ay ikamet şartını yerine getirmedikleri için seçimi kazanan 8 köy ve 1 mahallede muhtarlık seçimi yenilenecek.

YSK, muhtar adayının 6 ay ikamet şartını yerine getirmeden muhtar seçilmesi nedeniyle bu mahalle ve köylerde 2 Haziran tarihinde yeniden seçim yapacak.

Adıyaman merkez Türkiye Petrolleri Mahallesi, merkeze bağlı Akpınar, Çatalağaç, Uludam, Uzunpınar, Karaağaç, Çelikhan ilçesine bağlı Kalecik, Campınar ve Fatihan köylerinde 2 Haziran tarihinde sadece muhtarlık seçimi yapılacak. Muhtar azalarının seçiminin olmayacağı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.