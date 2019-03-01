İKA Yönetim Kurulu Adıyaman’da toplandı İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Mart ayı olağan yönetim kurulu toplantısı dönem başkanı olan Adıyaman Valisi Aykut Pekmezci başkanlığında Adıyaman’da toplandı.

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Mart ayı olağan yönetim kurulu toplantısı dönem başkanı olan Adıyaman Valisi Aykut Pekmezci başkanlığında Adıyaman’da toplandı.

Adıyaman Valiliği’nde gerçekleştirilen toplantıya, Gaziantep Valisi Davut Gül, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Kilis İl Genel Meclis Başkanı Metin Karakuş, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz katıldı. Toplantıda Mart ayı yönetim kurulu gündemindeki konular ve 2019 yılında uygulanması öngörülen “Sonuç Odaklı Programlar"görüşüldü.

Vali Gül,Adıyaman ziyaretinde Adıyaman Valisi Aykut Pekmezci ve Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu’ya nezaket ziyaretinde bulundu.

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