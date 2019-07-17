0553 313 94 23

İİT'den uluslararası topluma ve üye ülkelere Kudüs çağrısı

İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) "İsrail'in Kudüs'teki İhlalleri" konulu Açık Katılımlı Olağanüstü İcra Komitesi toplantısının nihai bildirisi yayımlandı- Bildiride, uluslararası kamuoyuna, uluslararası hukuk çerçevesindeki sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısı yapıldı- Üye ülkelere, Kudüs'ün korunması için ellerinden gelen her çabayı her seviyede göstermeleri çağrısında bulunuldu

17 Temmuz 2019 Çarşamba 20:27
İİT'den uluslararası topluma ve üye ülkelere Kudüs çağrısı

ANKARA (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) bugün Cidde'de düzenlenen "İsrail'in Kudüs'teki İhlalleri" konulu Açık Katılımlı Olağanüstü İcra Komitesi toplantısında, uluslararası kamuoyuna uluslararası hukuk çerçevesindeki sorumluluklarını yerine getirmesi, üye ülkelere ise Kudüs'ün korunması için ellerinden gelen her çabayı her seviyede göstermeleri çağrısı yapıldı.

Toplantı sonunda yayımlanan nihai bildiride Kudüs'ün, Filistin meselesinin merkezinde olduğu vurgulanırken, "Kudüs, Filistin meselesinin merkezindedir ve kapsayıcı ve adil bir barış ancak sömürgeci İsrail’in, başkenti sonsuza dek Kudüs olan Filistin'i işgaline son verilmesiyle sağlanabilir." ifadesine yer verildi.

Kudüs'ün tarihi ve yasal statüsünün değiştirilme çabaları ve bazı ülkelerin diplomatik misyonlarını buraya taşımaları açık ve güçlü şekilde kınanan bildiride şunlar kaydedildi:

"İcra Komitesi, işgalci güç İsrail'in Kudüs'teki sömürgeci pratiklerini artırmasını, şehrin yasal durumu ve statüsü ile demografik değişimin yanı sıra uluslararası hukuka ve ilgili kararlara aykırı olarak Silwan havuzundan el-Burak Duvarı'na kadar 'Yahudi Hac Yolu' açma adı altında tarihi gerçekleri reddederek Silwan'daki Filistinlilerin evleri, el-Aksa Camisi'nin altını oymalarını en güçlü şekilde kınar."

İsrail'in Kudüs'te siyonist yerleşimcilere izin vermesi ile Kudüs'ü Yahudileştirme çabalarının da kınandığı bildiride, siyonist örgütlerin bölgede kiliselere de zarar verildiğine işaret edildi. Bildiride, bu nedenle dünyadaki tüm kiliselere bu uygulamalara karşı koymaları çağrısında bulunuldu.

Bildiride, ABD yönetiminin ve temsilcilerinin İsrail'e olan desteği de kınanırken, ABD'nin bu tutumunun İsrail'in sömürgeci işgalini tasdiklemesiyle bölgede tansiyon ve gerilimi artırarak çatışmayı körüklediği vurgulandı.

İİT Bildirisinde "İİT işgalci İsrail tarafından uygulanan etnik temizlik politikası, yerleşim faaliyetleri dahil, ilhak duvarının inşası, ırkçı yayılmacılığını ve işgal edilen Filistin topraklarındaki, özellikle Kudüs'teki, şehrin Arap, İslami ve Hristiyan karakterini bozmak için yaptığı diğer faaliyetleri reddeder." ifadesi kullanıldı.

El-Aksa Camisi'nin altında yürütülen kazı ve tünel faaliyetlerinin de reddedildiği bildiride, ayrıca İsrail'in Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara yönelik adımları da kınandı. Bu kapsamda bildiride, İsrail'in BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Filistin'deki okulları kapatmakla tehdit etmesi de kınandı.

Bildiride "(İİT) Uluslararası kamuoyuna, uluslararası hukuk çerçevesindeki sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısını yapar." ifadesine yer verildi ve İİT üyesi ülkelere Kudüs'ün korunması için ellerinden gelen her çabayı her seviyede göstermeleri çağrısında bulunuldu.

Bildiride, İcra Komitesi etkin ülkelerin başkentlerini ziyaret ederek İİT'nin ve üye devletlerin Kudüs konusundaki duruşunu anlatacak bir heyetin kurulması konusundaki hazırlıkları yapmak ve koordinasyonu sağlamakla görevlendirildi.

Nihai bildiride, başta ABD olmak üzere tüm dünya ülkeleri ve uluslararası kuruluşlar ve teşkilatlarına Kudüs konusunda alınan uluslararası meşruiyet kararlarına uyma çağrısı yapıldı.

Ayrıca, İİT ülkelerine Kudüs'te diplomatik misyon açan ülkeleri boykot etme, tüm ilişkileri, ticareti ve ziyaretleri durdurma çağrısında bulunuldu.

Bildiride, üye ülkeler Uluslararası Adalet Divanı nezdinde uluslararası anlaşmalara uymadığı gerekçesiyle Filistin'in ABD'ye açtığı davaya destek vermeye davet edildi.

İsrail'in işgal planlarının karşısında "savunmanın ilk hattını oluşturan ve sarsılmaz bir kale olarak duran Kudüslülerin metanetinin" önemi vurgulanan bildiride, üye devletlere Kudüs'te Filistinlilere ait ve tehlike altındaki gayrimenkullerin vakıf mülkiyetine geçmesi, satın alınması için gerekli mali desteği sağlama çağrısı yapıldı.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 20:27
  1. Cidde
  2. Filistin
  3. İİT
  4. İsrail
  5. Kudüs

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Metin Külünk: Tehlike devam ediyor
    1. Metin Külünk: Tehlike devam ediyor
    2. Isparta’da feci kaza: Gelin, kaynana..
    3. Evlere camdan giren şüpheli yakalandı
    4. İran, Başkonsolosluk görevlisinin..
    5. Genç milli atıcıdan altın madalya
    6. Tarım Kredi Genel Müdürü Poyraz..
    7. Mısır tarlasında 59 kök kenevir ele..
    8. Karadağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve..
    9. Futbol: Hazırlık maçı
    10. Mide ameliyatından ölüm iddiasına..
    11. Selahattin Demirtaş hakkında karar..
    12. Hafif ticari araç şarampole..
    13. 'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin..
    14. Amerikalı ve İngiliz çocukların hayali..
    15. Kuşadası'nda sağanak etkili oldu
    16. Avrupa borsaları düşüşle kapandı
    17. Hazırlık maçı: Beşiktaş: 2 -..
    18. "THK'nin Olağanüstü Büyük Genel Kurula..
    19. AK Parti’den şehit kabirlerine ziyaret
    20. Eski Pakistan Başbakanı Abbasi..
    21. "Rusya ile dengeli ticaret modeli..
    22. İİT'den uluslararası topluma ve üye..
    23. Tunceli’de PKK/KCK operasyonu: 6..
    24. Putin'den Ukraynalılara Rus..
    25. "Obertan Erzurumspor'da olmaktan çok..
    26. Ümit Erkekler Avrupa Basketbol..
    27. Futbol: Hazırlık maçı
    28. İnsan tacirinden şok sözler
    29. Dr. İbrahim İçöz, asaleten TESKİ Genel..
    30. Rum yönetiminden Türkiye ile iş..
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda