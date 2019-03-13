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İİT'den Türkiye'nin "Medeniyetler İttifakı" çabalarına destek

13 Mart 2019 Çarşamba 02:27
İİT'den Türkiye'nin "Medeniyetler İttifakı" çabalarına destek

RABAT (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği'ne (İSİPAB) bağlı daimi komite, Türkiye'nin, Medeniyetler İttifakı konusundaki çabalarını takdir eden karar tasarısını onayladı.

İSİPAB 14. Konferansı çerçevesinde düzenlenen İSİPAB Kültürel İşler, Medeniyetler ve Dinler Arası Diyalog Daimi Komitesi toplantısı, Fas parlamentosunda düzenlendi.

BM Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu'na henüz katılmayan İslam ülkelerine, gruba katılım çağrısı yapılan karar tasarısında ayrıca, İSİPAB'tan, "yanlış algılamaları önleme, ötekileştirme, aşırılıkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele" etmesi istendi. Tasarıda, Türkiye'nin, Medeniyetler İttifakı konusundaki çabaları takdir edildi.

Öte yandan İSİPAB'a bağlı daimi ekonomi komitesinin düzenlediği toplantıda İİT üyesi 28 ülkenin, kendi aralarında hedeflenen ticareti gerçekleştirdiği kaydedildi.

Türkiye'nin de arasında olduğu, komiteye üye 12 ülkenin onayladığı karar tasarısına göre, İslam ülkelerinin, İİT üyeleri arasında tercihli ticaret sisteminin aktifleştirilmesi için çabalarını artırması hedefleniyor.

- BM Medeniyetler İttifakı

Medeniyetler İttifakı, eski İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero'nun teklifi üzerine, o dönemde Başbakanlık görevini yürüten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Zapatero tarafından 2005 yılında başlatılmıştı.

Daha sonra BM girişimi halini alan Medeniyetler İttifakı, Müslüman ülkeler ile Batılı toplumlar arasında karşılıklı şüphe, korku ve kutuplaşma ortamının, çeşitli aşırı unsurlarca istismar edilmesini önlemeyi amaçlıyor.

Fas'ın başkenti Rabat'ta dün başlayan ve Türkiye'nin de katılımcılar arasında yer aldığı İSİPAB 14. Konferansı'nın 4 gün sürmesi bekleniyor.

İslam ülkeleri arasında dayanışmanın arttırılması amacıyla kurulan İİT'nin parlamento ayağını oluşturan İSİPAB, 1999'da kuruldu. Merkezi İran'ın başkenti Tahran'da bulunan birliğin 54 üyesi bulunuyor.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 02:27
  1. Fas
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