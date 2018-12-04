İİT'den "sığınmacılara güvenli koridor ve bölgeler sağlanması" çağrısı

CİDDE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), zorla yerlerinden edilen sığınmacıların geçiş yapabileceği güvenli koridor ve bölgelerin sağlanması çağrısında bulundu.

İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İİT Kalıcı ve Bağımsız İnsan Hakları Kurulu 14. Dönem Toplantısı'ndaki konuşmasında, zorla yerlerinden edilen sığınmacıların geçiş yapabileceği güvenli koridor ve bölgeler sağlanmasının yanı sıra ev sahibi ülkelere ulaştıklarında korunmalarının güvencesi için kapsamlı insani önlemler alınması gerektiğini belirtti.

Sığınmacıların çatışma sonrası şiddet ve yoksulluktan kurtulmalarını sağlamak için kaynaklara ve hizmetlere erişimlerinin önemini vurgulayan Useymin, bu göçün en ürkütücü tezahürünün, İsrail'in Filistin işgali, Suriye'deki çatışmalar veya Myanmar'daki Rohingya halkına karşı zulümde olduğu gibi toprakların işgal edilmesi ve insanların canlarını kurtarmak, onurlarını ve haysiyetlerini korumak için kaçmak zorunda kalmaları olduğunu kaydetti.

Sığınmacıların büyük bir kısmının kadın olduğuna dikkati çeken Useymin, kadın ve kız çocuklarının sıkıntı yaşadığı güvenlik açıklarını düzeltmek için politikalar üretilmesi gerektiğini ifade etti.

Useymin, "Zorla yerlerinden edilen sığınmacıların üçte ikisi İİT üyesi ülkelerden. Dünyadaki mülteci ve sığınmacıların yarısından fazlasını da yine aynı ülkeler barındırıyor." dedi.

Birleşmiş Milletler, haziran ayında dünya çapında zorla yerlerinden edilen insanların sayısının 2017'de 68,5 milyona ulaştığını açıklamıştı.



