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İİT'den Mescid-i Aksa'nın sembol isimlerine getirilen yasağa tepki

25 Şubat 2019 Pazartesi 01:00
İİT'den Mescid-i Aksa'nın sembol isimlerine getirilen yasağa tepki

İSTANBUL (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb ile Mescid-i Aksa'nın eski Müdürü Şeyh Nacih Bukeyrat'ın gözaltına alınmasına ve Mescid-i Aksa'ya bir hafta süreyle girişlerinin yasaklanmasına tepki gösterdi.

İİT Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırıları ve Kudüs'teki dini sembol isimlere yönelik uygulamalar kınandı.

Açıklamada, bu durumun işgal altındaki Kudüs kentini hedef alan ve gönüllü muhafızlar olarak bilinen "murabıtlar"ı yıldırmaya çalışan Yahudileştirme politikalarının devam ettiğini gösterdiği vurgulandı.

Ayrıca açıklamada, uluslararası topluma İsrail'in Kudüs'te Müslümanların ve Hristiyanların kutsallarına yönelik tekrarlanan saldırılarını durdurmak için acilen harekete geçme çağrısında bulunuldu.

İsrail polisi, Şeyh Selheb ve Şeyh Bukeyrat'ı dün sabah Doğu Kudüs'teki evlerine düzenlenen baskında gözaltına almıştı. Şeyh Selheb ve Şeyh Bukeyrat, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya bir hafta süreyle giriş yasağı getirilerek serbest bırakılmıştı.

Şeyh Selheb, cuma günü İsrail polisinin 2003'ten bu yana kapalı tuttuğu Mescid-i Aksa'daki Rahmet Kapısı'nı açmış ve beraberindeki Filistinliler ile burada namaz kılmıştı.

- Mescid-i Aksa'da gergin hafta

İsrail güçleri, geçen hafta pazar günü 2003'ten bu yana giriş ve çıkışlara kapalı tutulan Mescid-i Aksa'nın doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıyı zincirlemişti.

Bunun üzerine pazartesi günü Mescid-i Aksa'da toplanan bir grup Filistinli genç kapıyı kırmış, İsrail polisi gençlerden bazılarını gözaltına almış, Harem-i Şerif'in kapılarını bir süreliğine kapatmıştı.

İsrail polisi, salı akşamı Rahmet Kapısı'nda nöbet tutan Filistinli cemaate saldırmış, çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralanmış, bazıları gözaltına alınmıştı. Filistinliler, cuma günü 16 yıl aradan sonra ilk defa Mescid-i Aksa’daki Rahmet Kapısı'nın içinde cuma namazı kılmıştı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in onayı olmadan Rahmet Kapısı’nın Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb tarafından açıldığı ve yüzlerce Filistinlinin cuma namazını burada eda ettiği bildirilmişti.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 01:00
  1. Aksa

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