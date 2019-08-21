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İİT'den "Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğu" vurgusu

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT):"Mescid-i Aksa'nın yakılmasının 50. yılında Filistin'in, başkenti olarak Kudüs'teki egemenliğini tam anlamıyla yeniden kazanması ve şehirdeki Arap kimliğinin korunmasına ilişkin değişmeyen desteğimizi yineliyoruz"

21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:37
İİT'den "Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğu" vurgusu

CİDDE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Mescid-i Aksa'nın fanatik Yahudiler tarafından yakılmasının 50. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğunu" vurguladı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Müslümanların ilk kıblesi ve İslamın üç mukaddes mekanından biri olan Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerinin artarak devam ettiği belirtildi.

Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerin "Müslümanların ulaşımının engellenmesi, ibadet eden Müslümanlara saldırılması, zaman zaman kapılarının kapatılması, Yahudi yerleşimciler tarafından baskınlar düzenlenmesi" şeklinde gerçekleştiği hatırlatılan açıklamada, Kudüs'ün Yahudileştirilerek coğrafi ve demografik yapısının değiştirilmesi ve şehrin izole edilmesini hedefleyen İsrail planları kapsamında Aksa ve çevresindeki kazı çalışmalarının da yoğunlaştırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, "Mescid-i Aksa'nın yakılmasının 50. yılında Filistin'in, başkenti olarak Kudüs'teki egemenliğini tam anlamıyla yeniden kazanması ve şehirdeki Arap kimliğinin korunmasına ilişkin değişmeyen desteğimizi yineliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kudüs'teki tarihi miras ile Müslüman ve Hristiyanlara ait bölgelerin korunması ve Müslümanların şehirdeki değişmez haklarının güvence altına alınmasının da Filistin'in hakları arasında yer aldığı kaydedilen İİT açıklamasında, Mescid-i Aksa ile Müslümanlar arasındaki bağın sonsuza kadar süreceği dile getirildi.

Açıklamada, uluslararası topluma "Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen içinde Kudüs'ün de bulunduğu 1967 sınırlarındaki Filistin topraklarına yönelik işgali sonlandırması için İsrail'e baskı yapılması" çağrısında bulunuldu.

İİT ayrıca Kudüs'e ve topraklarını terk etmeyen bölge halkına olan desteğin sürmesi gerektiğine dikkati çekti.

Avustralyalı Yahudi Dennis Michael Rohan, 21 Ağustos 1969'da Mescid-i Aksa'ya girerek, Kıble Camisi'nin mihrabı ve bin yıllık minberini yakmıştı. Bu olay, İİT'nin 25 Eylül 1969'da kurulmasının en önemli nedeni olarak kabul ediliyor.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:37
  1. Filistin
  2. İİT
  3. Kudüs
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