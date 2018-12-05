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İİT'den "İsrail'in ırkçı yasaları karşısında uluslararası duruş" çağrısı

İİT Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin, uluslararası toplumdan İsrail'in ırkçı yasalarının soruşturulması için somut adımlar atmasını istedi

05 Aralık 2018 Çarşamba 17:48
İİT'den "İsrail'in ırkçı yasaları karşısında uluslararası duruş" çağrısı

CİDDE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), uluslararası toplumdan İsrail'in ırkçı yasalarının soruşturulması için somut adımlar atmasını istedi.

İİT, "Yahudi Ulus Devlet Yasası" olarak isimlendirilen ırkçı İsrail kanunu ve bu kanunun, Filistin tarihi ve siyaseti üzerindeki etkisini tartışmak üzere daimi üyeler seviyesinde Suudi Arabistan'ın Cidde'deki merkezinde toplantı düzenledi.

Teşkilat tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, İİT Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin, toplantıdaki konuşmasında, bu yasanın, İsrail'in yerleşim birimleri fikrinin uzantısı, Yahudileştirme ve etnik temizlik üzerine kurulu işgalci siyasetini meşrulaştırma girişimi olduğunu, Filistin halkının varlığı, kimliği, tarihi ile meşru haklarını yok saydığını ifade etti.

Uluslararası topluma ve BM İnsan Hakları Konseyi'ne, "İsrail'in bu tür ırkçı yasalarının doğrudan soruşturulması gibi somut adımlar atılması ve önlemlerin artırılması" çağrısında bulunan Useymin, BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi'nin rolünü etkinleştirmesini ve ayrıca İsrail'de hak ihlalleri yapanların yargılanmasını istedi.

İİT Genel Sekreteri, teşkilatın, kamuoyunu İsrail'in bu ırkçı kanunları hakkında bilgilendirmenin yanı sıra Tel Aviv yönetiminin, işlediği suçlar, siyaseti ve ırkçı kanunlarının yargılanması için uluslararası faaliyetler çerçevesindeki çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.

- Yahudi ulus devlet yasası

İsrail meclisinde 19 Temmuz'da çok az bir oy farkıyla kabul edilen Yahudi ulus devlet yasası, iki farklı vatandaş modeli öngörüyor. Buna göre, 8 milyonu aşkın nüfuslu ülkenin yüzde 20'den fazlasını oluşturan Arapların ikinci sınıf vatandaş konumuna düşeceği kaydediliyor.

Halihazırda uygulamada var olduğu belirtilen ayrımcı politikaları, hükme bağladığı eleştirileri yöneltilen yasayla, Arapça resmi dil olmaktan çıktı ve ülkenin tek resmi dili İbranice oldu. Bununla birlikte yasanın en çok tepki çeken diğer maddeleri arasında şu hükümler yer alıyor:

"Ülkede kendi kaderini tayin etme hakkı sadece Yahudilere aittir. İsrail, dünyadaki tüm Yahudilerin tarihi ana vatanıdır. Dünyadaki tüm Yahudilerin İsrail'e dönme hakkı vardır. Yahudilerin dini günleri resmi tatil sayılacaktır. İsrail'in başkenti Kudüs'tür."

Yasada yer alan "İsrail, tüm dünyadaki Yahudilerin tarihi ana vatanıdır." ifadesiyle, Filistinlilerin bu topraklar üzerindeki tarihi varlığı ve haklarının da görmezden gelindiği vurgulanıyor.

Söz konusu kanun, Türkiye'nin yanı sıra Arap ülkeleri, Filistinli kurum ve şahsiyetler tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 17:48
  1. İİT
  2. Yahudi ulusal devlet yasası

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